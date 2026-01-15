¿Cómo cambió la conversación digital tras los debates del TSE? Vea el caso de Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles y otros candidatos

Expertos no descartan que aparte de estos cuatro candidatos, una figura nueva irrumpa la campaña electoral.

Los cuatro debates presidenciales del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), realizados del 9 al 12 de enero, dejaron más comentarios negativos que positivos en redes sociales sobre la mayoría de los candidatos que lideran las encuestas, según el reporte del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, divulgado este jueves.

El informe detalló las estadísticas de los ocho candidatos con más visibilidad digital, y concluyó que la candidata que generó más comentarios fue Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien participó en el debate el 11 de enero.

Esto resultó en que la candidata oficialista tuviera la mayor cantidad de comentarios positivos (5.941) pero también la mayoría de comentarios negativos, con 12.584, más del doble que la segunda con más impresiones negativas, Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

En el caso de Dobles, se registraron 793 comentarios positivos, la sexta entre los ocho candidatos estudiados.

Reporte de la Universidad Latina divulgado este jueves. (Universidad Latina/Universidad Latina)

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), aparece como el tercero con más impresiones y también el tercero con más comentarios negativos. Similar situación es la de Ariel Robles, candidato del Frente Amplio (FA), quien fue el cuarto con más comentarios negativos, pero el sexto con más positivos.

Por su parte, Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), destacó como el tercero con más comentarios a su favor.

Después de Fernández, el candidato con más comentarios positivos fue José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza, quien fue además el único con más comentarios positivos que negativos.