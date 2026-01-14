Política

Uso de troles durante campaña política se sofisticó y tecnificó; granjas podrían ser manejadas desde El Salvador

Hasta el 17% de la conversación digital en Costa Rica podría estar siendo contaminada por troles que pretenden distorsionar lo que se discute en la campaña electoral

Por Roger Bolaños Vargas
¿Cuántos troles habitan entre nosotros? No son personas comunes: así se detectan cuentas falsas que influyen en la política digital
Parecen humanos, personas comunes, y cada vez es más fácil confundirlos, pero se trata de usuarios diseñados para motivar el odio, distorsionar la conversación y diseminar falsedades. (Juan Pablo Solís/La Nación)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

