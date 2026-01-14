Uso de troles durante campaña política se sofisticó y tecnificó; granjas podrían ser manejadas desde El Salvador

Parecen humanos, personas comunes, y cada vez es más fácil confundirlos, pero se trata de usuarios diseñados para motivar el odio, distorsionar la conversación y diseminar falsedades.

Cuando navegue en redes sociales y vaya a responder una publicación que le molestó, piénselo dos veces, podría estar interactuando con un trol. Se trata de usuarios de redes sociales coordinados para favorecer a algún político, difundir falsedades, motivar el odio, difamar y, en general, distorsionar la realidad.

Desde hace algunos meses, en Costa Rica, estos troles se sofisticaron, se tecnificaron, y ahora tienen características más humanas, aunque su fin es el mismo.

Así lo detectó el Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina, que desde hace cuatro años monitorea constantemente la conversación en Facebook, Instagram, X y Tik Tok.

Estos son algunos de los perfiles con comportamiento irregular detectados por el Observatorio de la Comunicación Digital de la U Latina. (Observatorio U Latina/Observatorio U Latina)

Cristian Bonilla, decano del Campus Creativo de la U Latina, explicó que se vieron obligados a modificar sus algoritmos para detección troles, ya que notaron una sofisticación nunca antes vista en Costa Rica y que, desde su punto de vista, podría tener sus orígenes en otros países, como El Salvador.

“El modelo tradicional era casi en automático. El sistema detectaba cuentas con características especiales, cuentas robotizadas, de reciente creación, y un mismo usuario manejaba 700. Esas eran mucho más fáciles de detectar para los sistemas porque todas dicen lo mismo. Pero eso cambió”, advirtió Bonilla.

Antes, los troles se delataban por ser cuentas de reciente creación, con pocos amigos y monotemáticas, ya que solo comentaban sobre un tema o un político en particular. Además, se seguían entre ellas mismas y utilizaban fotos genéricas de perfil o, de plano, robadas.

Ahora son perfiles con hasta 10 años de vigencia, con más seguidores, con publicaciones de temas varios y, utilizan inteligencia artificial para crear la foto de perfil de un humano que no existe.

“Hemos tenido que tomar medidas para identificar estas nuevas granjas de troles que están utilizando tecnología mucho más potente. Los sistemas automáticos ya no estaban detectándolos y se ha disparado la conversación desde este tipo de cuentas”, explicó Bonilla.

Entre las “granjas de troles” detectadas por el equipo de Bonilla y Campos se encuentra una originada desde El Salvador.

“Es una granja muy activa en el país, que está generando volumen de comentarios, pero tienen direcciones IP (identificador de dispositivos) fuera de Costa Rica. Es un grupo muy afín al presidente Nayib Bukele. Son troles de la vieja escuela, no son tan profesionales, no usan VPN (para camuflar sus identificadores)“, relató Bonilla.

No se deben subestimar

En el último reporte del Observatorio, que estudió el periodo entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre del 2025, se analizaron 482.000 cuentas en cuatro redes sociales. De esas, el 17% (81.940) eran perfiles de troles.

Dicho porcentaje crecerá conforme se acercan las votaciones del próximo 1.° de febrero, estimó Bonilla. Los próximos debates también motivarán picos de actividad.

Según Bonilla, fuera del periodo electoral, el promedio de conversación descartada oscila entre el 8% y el 11%. Para este mes de enero, el Observatorio espera que se supere el 20% (como ha ocurrido en el pasado).

“Los troles de ahora tienen características más humanas, pero finalmente también están robotizados y determinamos un estándar técnico que permite concluir que son troles. Por ejemplo, la cantidad de veces que se dice una frase en particular; con el equipo detectamos que una misma frase exacta se repitió hasta 1.702 veces desde diferentes cuentas”, alertó Bonilla.

Que un usuario sea calificado como bot o trol no significa que, necesariamente, sea un perfil falso; más bien, implica que es un usuario dedicado a distorsionar la conversación en redes sociales. (Juan Pablo Solís/La Nación)

Esto es especialmente raro cuando son frases muy complejas o estereotípicas apoyando a un candidato político, o atacando a otro. Esas son las pistas que, ahora, el Observatorio de la U Latina aprendió a detectar.

Luis Alejandro Campos, coordinador técnico del Observatorio de la Comunicación Digital de la U Latina, celebró que su equipo lograra establecer una nueva barrera para descubrir las cuentas que distorsionan la conversación. Sin embargo, advirtió de que este es un ejercicio técnico y que los troles siguen ahí, deteriorando las interacciones en redes.

“Son cuentas que distorsionan la conversación, ese es el objetivo. Nuestro fin no es decir si una cuenta es falsa o no, pero sí determinar si estas cuentas están distorsionando la conversación de una manera no humana, robotizada, mecánica, coordinada", dijo Campos.

Este 15 de enero se publicará el estudio más reciente del Observatorio, que incluirá los nuevos filtros para detectar los troles más tecnificados.

“Es un fenómeno que hay que estudiar, no se puede solo desechar u obviar. Hay que sacarlo, verlo como un actor político y ver su impacto en la conversación. Este fenómeno es un actor dentro de la campaña que se mueve y no se puede ignorar”, consideró el especialista.

¿De dónde vienen?

El decano Cristian Bonilla afirmó que, desde su punto de vista, esta tecnificación tiene su origen fuera del país. No obstante, hacen falta más estudios para determinarlo con certeza.

“Hemos percibido y tenemos la hipótesis de que este nivel de sofisticación es de otra latitud. En el país veníamos acostumbrados a cuentas muy artesanales, este nivel no es natural. O hay llegada de nueva tecnología y la gente se capacitó, o están siendo asesorados por expertos desde fuera del país“, advirtió el decano.

De ser así, esta profesionalización requiere financiamiento, aunque para el Observatorio es imposible saber si un trol es pagado o no. Lo que sí tienen claro es que se trata de servicios fáciles de contratar.

“Nos preocupa que algunas personas brindan estos servicios a campañas políticas y lo reportan como ‘Servicio de Asesoría en Comunicación Digital’.

"En La Nación salió una nota de un tipo, en abril del 2022, que admitió que a él lo contratan para eso. No tuvo ningún reparo de admitir que eso viola los términos de algunas redes, pero que aun así lo hace y las campañas lo contratan“, recordó Bonilla.

“Estos troles no están empadronados, ninguno va a ir a votar, pero sí distorsionan muchísimo la conversación”, lamentó el decano del Campus Creativo.