¿Cuántos troles habitan entre nosotros? No son personas comunes: así se detectan cuentas falsas que influyen en la política digital

Investigadores del Observatorio de la Comunicación Digital de la U Latina tuvieron que mejorar su algoritmo para detectar troles más profesionalizados.

Cientos de miles habitan entre nosotros, y no es una exageración, el dato se fundamenta en los estudios del Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad Latina durante los últimos cuatro años.

En ese periodo, los investigadores han detectado 190.000 cuentas falsas o troles, es decir, usuarios de redes sociales coordinados para favorecer a algún político, atacar a otro, difundir falsedades, motivar el odio, difamar y, en general, distorsionar la realidad.

Por eso es común ingresar a Facebook, Instagram, X o TikTok y encontrar cuentas recién creadas de personas que no usan un nombre real, utilizan una imagen de perfil demasiado genérica o hecha con inteligencia artificial, tienen pocos seguidores y pasan día y noche motivando los pleitos y la discordia. Y sí, la cantidad de troles aumenta conforme calienta la campaña electoral.

El último reporte del Observatorio, que estudió el periodo entre el 20 de octubre y el 30 de noviembre, se analizaron 482.000 cuentas en las cuatro redes sociales citadas. De esas, el 17% (81.940) eran perfiles de troles.

Cristian Bonilla, decano del Campus Creativo de la U Latina, explicó a La Nación que, fuera del periodo electoral, el promedio de conversación descartada por corresponder a troles oscila entre el 8% y el 11%. Para enero, el Observatorio espera que se supere el 20% (como ha ocurrido en el pasado).

En entrevista con La Nación, el coordinador técnico del Observatorio de la Comunicación Digital de a U Latina, Luis Alejandro Campos, ejemplificó los tipos de troles que los investigadores detectan durante sus estudios de la conversación digital.

“Hay una cuenta que tiene nombre de persona, apellido tico, pero se detectó como una posible persona distorsionadora de la conversación, porque cumplía requisitos. Primero, publicaba texto 100% repetido; después, hizo seis publicaciones en cuestión de cinco horas. Pero el asunto más delicado: ese mismo texto se repitió en 1.702 cuentas; eso es una bandera roja”, detalló Campos.

Campos detalló otro ejemplo de cuentas trol. Se trata de un perfil con poca repetición de texto −apenas el 4%− pero con un nivel de actividad atípico.

“El problema es que hizo 24 comentarios en un solo día, con 11 ráfagas y espacio de un minuto entre comentario y comentario. El tema más delicado es que estuvo solo un día activo, a eso le llamamos vida explosiva, que son cuentas que se abren para un determinado propósito y luego mueren”, detalló el investigador.

El Observatorio encontró una cuenta que hizo 63 publicaciones en dos días, en intervalos de media hora. Esta es una de las 1.702 cuentas que publicaron el mismo texto, algo sumamente difícil, especialmente cuando se trata de frases complejas.

Entre las “granjas de troles” detectadas por el equipo de Bonilla y Campos se encuentra una con origen en El Salvador.

“Es una granja muy activa en el país, que está generando volumen de comentarios, pero tienen direcciones IP (identificador de dispositivos) fuera de Costa Rica. Es un grupo muy afín al presidente Nayib Bukele. Son troles de la vieja escuela, no son tan profesionales, no usan VPN (para camuflar sus identificadores)“, relató Cristian Bonilla.

"La Nación" le pidió al Observatorio de la U Latina conocer algunos de los perfiles que más encajaron en la definición de "troles de redes sociales", es decir, perfiles con comportamientos atípicos, que publican cientos de mensajes repetidos y que deterioran la conversación. Estos son algunos de los detectados. (Observatorio U Latina/Observatorio U Latina)

¿Cómo se detectan estos miles de troles?

Luis Alejandro Campos explicó que el objetivo de sus investigaciones no es determinar si una cuenta es o no falsa, sino más bien, detectar los perfiles que distorsionan la conversación de una manera no humana, robotizada, mecánica y coordinada, y si hay indicios de que hay alguien coordinándolo.

A los perfiles sospechosos se les asignan una calificación según los siguientes rubros:

Contenido: ¿Qué dice la cuenta y cómo lo dice? Se buscan los perfiles que sistemáticamente publiquen lo mismo.

¿Qué dice la cuenta y cómo lo dice? Se buscan los perfiles que sistemáticamente publiquen lo mismo. Temporalidad: Si publica muy rápido, a un ritmo constante, a la misma hora cada día o con algún otro patrón atípico, por ejemplo, 40 publicaciones en un solo día.

Si publica muy rápido, a un ritmo constante, a la misma hora cada día o con algún otro patrón atípico, por ejemplo, 40 publicaciones en un solo día. Regularidad: comportamiento robotizado, publicaciones cada cierta cantidad exacta de minutos y ráfagas cada cierto intervalo exacto.

comportamiento robotizado, publicaciones cada cierta cantidad exacta de minutos y ráfagas cada cierto intervalo exacto. Compromiso: Generación atípica de reacciones y “me gusta” de manera coordinada entre sí mismas. Además, las cuentas sospechosas se siguen entre sí.

Generación atípica de reacciones y “me gusta” de manera coordinada entre sí mismas. Además, las cuentas sospechosas se siguen entre sí. Coordinación textual: Detecta en qué momento y durante cuánto tiempo se “pusieron de acuerdo” las cuentas. Así se detectaron los 1.702 perfiles sospechosos .

Tras sumar todos estos puntos, el sistema asigna una nota final a cada perfil y da una categoría de riesgo. En el caso de los dos ejemplos que mencionó Luis Alejandro Campos, las cuentas sospechosas recibieron la calificación de riesgo crítico .

Que un perfil encaje en la definición de trol en los estudios de la U Latina no implica que, necesariamente, ese perfil sea falso. Puede ser un perfil de una persona real que presente un comportamiento atípico o distorsionador. (Observatorio U Latina/Observatorio U Latina)

“Siempre hay un volumen que deja duda, no es 100% certero. El 17% que detectamos podría ser más”, declaró el investigador.

Troles: un actor político

“Es un fenómeno que hay que estudiar, no se puede solo desechar u obviar. Hay que sacarlo, verlo como un actor político y ver su impacto en la conversación. Este fenómeno es un actor dentro de la campaña que se mueve y no se puede ignorar, en la vida real los troles están ahí, distorsionando la conversación”, señaló Luis Alejandro Campos.

Lamentablemente, el Observatorio no tiene forma de saber si estos troles son o no pagados, y por quién.

La U Latina descarta miles de troles de sus estudios de la conversación digital, de lo contrario, los resultados de sus investigaciones se verían contaminados. (Observatorio U Latina/Observatorio U Latina)

Troles se activaron durante debates del TSE

El Observatorio de la Comunicación Digital de la U Latina confirmó que, durante los recientes debates presidenciales organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en los días 9, 10, 11 y 12 de enero, los troles se activaron con especial énfasis.

Capturas de pantalla muestran perfiles sospechosos realizando comentarios durante las transmisiones del TSE, pese a que se trataba de cuentas ubicadas en Cali, Colombia, y en Cochabamba, Bolivia.

Algunos comentarios eran a favor del candidato liberacionista, Álvaro Ramos, aunque también había cuentas que criticaban que la conversación se centrara excesivamente en el presidente Rodrigo Chaves.

El Observatorio de la U Latina detectó perfiles sospechosos durante los debates organizados por el TSE el pasado fin de semana. Este es un perfil en Santiago de Cali, Colombia. (Observatorio U Latina/Observatorio U Latina)

Estos son algunos de los perfiles sospechosos detectados por el Observatorio de la U Latina durante los debates del pasado fin de semana. En la imagen, una cuenta recién creada y con una foto genérica de perfil cuestiona que el debate se centre en el presidente Chaves. (Observatorio U Latina/Observatorio U Latina)

Esta cuenta sospechosa está registrada en Cochabamba, Bolivia. Fue detectada por el Observatorio de la U Latina durante los debates del TSE del pasado fin de semana. (Observatorio U Latina/Observatorio U Latina)

Esta no es la primera vez que los troles de redes sociales elevan su actividad motivados por un acontecimiento noticioso.

En mayo del 2023, cientos de cuentas asiáticas reaccionan negativamente y de forma coordinada contra un fallo de la Sala IV. En publicaciones de La Nación, CRhoy, La República y Amelia Rueda, usuarios con aparente origen en Vietnam criticaron la sentencia contra el presidente Rodrigo Chaves por insultar a periodistas.

Al día siguiente, cerca de 2.000 cuentas de asiáticos en Facebook inundaron de apoyo la reacción del entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, sobre la sentencia del tribunal constitucional.

Finalmente, en marzo del 2025, una veintena de troles asiáticos aplaudieron a Rodrigo Chaves “por haber acabado con la inseguridad, el narcotráfico y la pobreza”. Los mensajes se desplegaron casi instantáneamente en cuanto la Presidencia de la República publicó un video.