Dueño de empresa tica vetada por Facebook: ‘Sí manejamos perfiles falsos’

Jorge Porras Cartín es el dueño de la empresa costarricense de relaciones públicas y marketing digital Noelix Media, la cual quedó vetada de Facebook e Instagram por violar las políticas de uso del gigante tecnológico Meta, el cual le atribuye la difusión de contenido político desde cientos de perfiles y páginas falsas, en las semanas previas a las elecciones de febrero.

El empresario, quien se describe como un “especialista en comunicación política para medios sociales”, no titubea en confirmar que su agencia posee y opera cuentas falsas, conocidas popularmente como “troles” como parte de las campañas electorales y corporativas que le contratan sus clientes. Reconoce, además, que dicha práctica violenta las normas de uso de Facebook.

Porras, no obstante, descarta que Noelix haya desplegado cientos de perfiles fraudulentos para incidir en el debate electoral de Costa Rica por medio de las redes sociales, o haber invertido $128.000 en publicidad digital, como lo anunció Facebook en este jueves. En entrevista con La Nación, desde El Salvador, el empresario habló sobre el castigo de Facebook, su operación durante la campaña electoral costarricense y cómo se maneja “el mundo de las cuentas falsas”.

-Lo que describe el informe de Meta es que, desde Noelix, se coordinó una red de cuentas, tanto perfiles como páginas, en lo que ellos describen como comportamiento inauténtico coordinado.

“Tengo entendido que Facebook menciona 264 cuentas falsas, una cosa así. O sea, eso está completamente salido de contexto. No sé de dónde Facebook está sacando eso”.

-Mi pregunta es: ¿Desde Noelix, en el contexto de la campaña electoral o incluso desde antes, se generaron cuentas falsas, sea el número que indica Facebook o no, que compartían contenidos y comentaban y demás, sobre los candidatos que participaron en la elección?

“No, el trabajo en la generación de este tipo de cuentas, no. Vamos a dividir la pregunta en varias preguntas.

“Primero, ¿manejamos nosotros perfiles falsos? La respuesta sería que sí, manejamos perfiles falsos de la misma manera que toda agencia de comunicación, marketing digital y publicidad tiene su propia base de cuentas falsas. La agencia comunicación o el profesional de comunicación que llegue y diga que no tiene cuentas falsas, o no sabe ni en qué está metido o está mintiendo. A la pregunta de si tenemos cuentas falsas, sí, sí tenemos cuentas falsas.

“A la pregunta ¿interactuaron esas cuentas en la campaña en favor de un candidato o de otro? La respuesta es que no. Nosotros, como empresa, no tomamos partido en la campaña en Costa Rica. No nos metimos en eso, no fuimos contratados en ningún momento por ningún directivo, partido político ni nada similar en Costa Rica para llevar ninguna campaña de lo que llamamos, dentro de la jerga del negocio, como una campaña negativa digital en contra de nadie, ni una campaña positiva que es meterse, dejar likes y comentarios positivos.

“Tampoco, en ningún momento, tuvimos ninguna participación. La participación mía en campaña se redujo a la participación que tendría cualquier otro ciudadano que tiene una preferencia partida”.

-Facebook es muy específico al decir que se desarrollaron cuentas falsas que compartían contenido sobre los candidatos, ¿eso usted lo niega?

“Bueno, por ejemplo, nosotros teníamos, tenemos, o sea, sí se pudo… Teníamos una revista digital que, como revista digital, compartía información de la campaña de diferentes candidatos”.

Jorge Porras, dueño de Noelix Media, reside en El Salvador. Él reconoció que su empresa utiliza cuentas falsas en campañas electorales y corporativas de sus clientes. Foto tomada del blog personal del empresario.

-¿Cuál revista era?

“Esa la revista de CR, es una revistita que ya tenía mucho tiempo de estar en línea, que nosotros habíamos adquirido hace como unos ocho meses más o menos y me duele mucho haberla perdido, porque fue una inversión relativamente grande la que hicimos en la compra de esta página y, como ya no va a poder tener perfiles en redes sociales, entonces vamos a tener que darla de baja y perder esa inversión”.

-Entonces don Jorge, según lo que usted me explica, desde su empresa, desde su operación, no se trabajó, no se hizo absolutamente nada relacionado con las elecciones.

“Nosotros no estábamos pagados por nadie, o sea, nadie nos había contratado, no recibíamos patrocinio, por así decirlo, de absolutamente nadie.

“Por ejemplo, teníamos páginas que lo que hacían era subir memes que se compartieron como los compartiría por ejemplo Pollywood o Memes a la tica, o cualquier otra página de las cientos de páginas que existen que lo que hacen es compartir memes en Internet, pero hasta ahí.

“Nosotros no estuvimos en planilla de nadie y ahí los distintos partidos políticos, cuando hagan sus cierres financieros, tienen que hacer pública la información de quiénes eran sus proveedores de servicios, y ahí podrán constatar ustedes si Noelix o yo, o incluso algún familiar mío, aparece dentro de ese reporte recibiendo algún solo centavo”.

-¿Y alguna persona externa a la estructura formal de los partidos políticos?

“Como te digo, nosotros no recibimos patrocinio absolutamente de nadie a nivel de la campaña. Ahora, tampoco es que nosotros estamos únicamente en Costa Rica. Nosotros mantenemos campañas y clientes activos en varios países. Somos una agencia relativamente grande y sí mantenemos operación y tenemos pauta y todo el asunto, pero nada relacionado con la campaña política propiamente”.

-Usted decía que nadie los contrató ni les pagó por hacer nada en relación con la campaña política. Ustedes por iniciativa propia, con recursos propios, ¿sí ejecutaron algún tipo de acción en medios digitales, relacionada con temas electorales y políticos en Costa Rica?

“Ehhh, buena pregunta. Te soy más claro, porque sí me gusta ser muy conciso en este tipo de respuestas.

“Hay varias cuentas o perfiles, en el mundo de las cuentas falsas, que incluso se manejan desde mi propio teléfono, son de uso personal por así decirlo. Desde esas, sí, sí, de vez en cuando dimos algún like, compartimos, porque cuando yo llego y entro, resulta que en ese momento no estaba dentro de mi perfil personal, sino que estaba dentro de otro perfil, entonces aprovecho y dejo el comentario.

“Me duele, porque Twitter en este momento tiene suspendida mi cuenta también. Me duele, porque eso les habría permitido a ustedes ver el comportamiento mío propiamente dentro de la cuenta, contrario a otras campañas.

“Estuve bastante neutral, no me metía mucho a favor de nadie. Sí tengo mi preferencia partidaria como todo ciudadano, sí tengo temas de interés que yo manejo, de economía, en relaciones internacionales, etcétera, donde de vez en cuando llegamos y nos metemos, o esta figura, llegamos y tomamos esta acción, porque eso se puede tomar como una acción realizada dentro de, pero que yo haya girado instrucciones para que mi empresa como tal realizara una campaña X, yo te diría que no.

“Y la razón es muy sencilla: yo podré tener mis preferencias partidarias y todo lo que quieras, pero una cosa es mi preferencia y otra cosa es mi trabajo, y yo no trabajo de gratis, o sea, no, no tomé partido activamente. De forma esporádica, tal vez.

“Incluso Facebook habla de una facturación de $128.000, eh, mirá, $128.000… sí, sí los hemos movido en pauta, pero eso no sería la facturación de unos meses, estamos hablando de unos cuantos años.

“Me imagino que es el dato que está entregando Facebook, lo que está haciendo es un corte de lo que se ha pautado en varios años. Nosotros trabajamos campañas que son sumamente grandes. ¿Tuve acercamientos con algún tipo de partido político? No, vieras que no, no me interesó porque precisamente yo soy alguien que soy muy conocido a nivel nacional e internacional por este tema. Entonces si yo me metía por ejemplo con la Unidad o con Liberación, inmediatamente iban a decir que estaba apoyando a fulano de tal y que, por lo tanto, la empresa estaba trabajando con fulano de tal.

“También te aclaro, soy PUSC, apoyé la candidatura de doña Lineth Saborío y sigo creyendo que era la mejor opción política que tenía el país. Sin embargo, si ustedes hubieran tenido oportunidad de revisar el historial mío para el 2018, hubieran visto que en primera ronda yo no apoyé a Rodolfo Piza, me inclinaba por Antonio Álvarez Desanti y, en segunda ronda, me habría inclinado a votar por Fabricio.

“En el 2014, simplemente estaba en contra de Luis Guillermo Solís (…) Sin embargo, esto son cuestiones personales, por las cuales yo me incliné, y en Costa Rica yo trato de no meterme en política para no embarrealar la cancha a la persona a la que yo esté apoyando”.

-Usted me hablaba de la inversión y que la cifra que menciona Meta no se dio. Durante la campaña, usted, de sus propios recursos, ¿pautó publicidad en Facebook o en Instagram, algún monto, cualquier monto?

“Ehh, ok, en Instagram nosotros no pautamos. A nivel de comunicación política, Instagram no tiene mayor impacto, y pautar en Instagram es botar la plata, entonces las pautas fuertes se hacen en Facebook. Ok, nosotros no pautamos. Perdón, nosotros hemos tenido pautas activas y tuvimos pautas activas como empresa, durante todo este periodo de tiempo, nosotros estamos en campaña durante todo el año, salimos de un país y entramos a otro, y a veces nos toca estar en varios al mismo tiempo.

“Entonces siempre hay campañas activas. El hecho de que Facebook eliminara mi perfil personal fue muy fregado, porque nos puso a correr con otros clientes que tenemos para los que estábamos pautando, y fue un periodo de unas horas de correr y movilizarnos y todo para poder otra vez tener la operación en funcionamiento”.

-¿Y cómo hicieron para tener la operación en funcionamiento, si lo que dice Meta es que bloquearon todo lo relacionado con su empresa?

“Mirá, voy a sonar muy jactancioso, pero eso es mentira. O sea, yo tengo fanpages, incluso medios en varios países de Latinoamérica, y la caída que hubo fue de un sector de la base, no fue la totalidad. Entonces, el volver a tomar el rol normal…, ¿se debe a qué? Se debe a que la cuenta normal que facturaba se cayó, y a esa cuenta estaban ligadas otras campañas, una serie de campañas que estamos manejando y por eso fue que nos pusieron a correr.

La operación de Noelix sí se vio afectada, pero no es como se dice, que nos quedamos sin activos digitales y no, fue un sector de nuestros activos los que se vieron afectados y mi perfil personal, que es lo que más me duele de todo esto.

-Usted decía ahora que el uso de cuentas falsas por parte de las agencias es de uso común, pero si es tan de uso común, ¿por qué los sancionan a ustedes específicamente? ¿No es problemático que usen esta figura, cuando va en contra de las reglas de Facebook?

“Sí, sí, sí. Ahí, primero, te aclaro que no sé por qué motivo Facebook tomó las medidas que tuvo, puesto que no he leído el informe y no se ha comunicado conmigo, y no creo que lo haga. Sobre por qué se toman medidas sobre mi empresa y no sobre otras, desconozco si se habrán tomado medidas sobre otra empresa.

“Sin embargo, hay un artículo de un estratega costarricense, que lo publicaron a mediados de diciembre del año pasado, que había hecho un análisis de cuentas falsas que estaban trabajando dentro de la campaña (...) y en ningún momento se habla de que haya trols apoyando al PUSC, que es a quien me pretenden ligar, por mi afiliación partidaria”.

-Pero usted me dice que en su empresa sí usan cuentas falsas, y esto va en contra de las normas de uso de Facebook.

“Sí, ahí van dos respuestas, las normas de Facebook establecen que toda cuenta debe estar ligada a una persona real, entonces desde el momento en que se crea una cuenta de una persona que no existe se están incumpliendo las reglas y Facebook tiene toda la potestad para eliminar la cuenta. Eso es algo que sabemos y lo respetamos. Por otro lado, cuentas falsas las tienen todas las agencias de publicidad, comunicación y marketing digital”.

-¿Cómo están ustedes con la situación tributaria en Costa Rica?

“Estamos enredados, nosotros nos movimos para El Salvador hace aproximadamente cinco años, los profesionales a los que se les paga en Costa Rica se les paga freelance. Yo había dejado la contabilidad, que era muy baja. Noelix en Costa Rica lo que estaba moviendo no llegaba a $1.000 al mes.

“Sin embargo, el contador no había hecho una serie de cierres fiscales, no se había pagado el impuesto a las sociedades y entonces eso generó una bola de nieve, que no supe hasta el último viaje que hice a Costa Rica en febrero cuando fui a votar, que me acerqué a Hacienda, y me dijeron que la sociedad se había dado de baja por el no pago del impuesto y que tenía una serie de multas. Yo pregunté cómo hacemos para pagarlas y lo que me dijeron fue ‘espere a que lo notifiquen’, y yo dije ‘bueno, está bien’. Estoy esperando que Hacienda me notifique para llegar a un arreglo de pago”.

-Para retomar, usted decía que la cifra de cuentas falsas que daba Facebook era exagerada, y que solo se usaron algunas desde su propio teléfono…

“Le puedo hablar de unas tres o cuatro, que son las que ando cargadas en mi teléfono y que son sumamente viejas, pero sí, es un número totalmente salido de la realidad. Que 200 y resto de cuentas, no tengo idea de cómo llegaron a ese número”.

-¿Y el total de cuentas falsas que tiene la empresa, aunque no se hayan usado en campaña, podría ser más elevado?

“En los últimos años, vieras que nosotros hemos desistido de la creación de nuevas cuentas. Entonces, nos mantenemos con una base de cuentas que son relativamente viejas, hablando de tres años para atrás, y hemos optado por la subcontratación de otras empresas que se dedican a dar ese servicio. Pero esa figura no se utilizó en Costa Rica.

“Mantener un perfil falso que sea creíble, que tenga amigos, que tenga fotos, que tenga interacción, requiere mucho tiempo y recursos que la mayor parte de los clientes no están dispuestos a pagar, y que en el 50% de los casos se terminan cayendo en un lapso no mayor a dos años. Es muy agotador, y realmente por eso optamos desde hace más o menos tres años por no crear más y simplemente subcontratar; la base nuestra no te puedo decir cuánto es, pero no llegamos a ese número”.

-Su mismo sitio dice que ustedes trabajan con este modelo en campañas políticas de la región. ¿Cuál es su reflexión sobre la dimensión ética de usar cuentas falsas para incidir en las campañas electorales? Porque una cosa es hablar bien o mal de un producto, pero en este caso estamos hablando de personas ficticias participando en el debate electoral, estamos hablando de países, de democracias.

“Es un tema muy interesante, lo podemos dividir en dos. ¿De hacer una cuenta falsa? No es necesario tener una empresa de marketing, hay muchos empleados públicos que tienen cuentas falsas, porque desde su perfil personal no pueden opinar sobre ciertos temas, entonces abren una cuenta alterna y ahí opinan, para no verse afectados en el ámbito profesional. ¿Sería eso antiético? Creo que no.

“Ahora, la actividad trol, la persona que está pagada para hablar mal de fulano, o para difundir un mensaje X de fulano, el entorno digital no inventó nada nuevo, lo que hizo fue migrar ese comportamiento. Antes en las campañas políticas le pagabas a fulanito que trabajaba en el mercado, y él lo que hacía era repetir el mensaje de que tal iba a ganar o tal es un ladrón”.

-Claro, pero en ese caso estamos hablando de personas que existen.

“Por eso hago la diferenciación. La actividad siempre ha existido, que con el entorno digital tengamos la facilidad de unir ambas, es otro tema. Ahora, si me pregunta a mí, y es algo que yo siempre le digo a los clientes, si es necesario o tiene algún beneficio el usar cuentas trol dentro de su campaña, sea corporativa o política, y no tiene ninguno, pasa a ser solo un número y no tiene mayor impacto.

“Sin embargo, una de las primeras cosas por las que pregunta un cliente cuando está uno siendo contratado, es por los trols. Por eso nosotros utilizamos la figura correcta, que tiene que utilizarse, que es la del activismo digital, estamos hablando de la coordinación de personas reales, que son partidarios y se coordinan. Nosotros lo que hacemos es darles una orientación sobre cómo tienen que desarrollarse, y ahí sí hay impacto”.

-Pero sí en ocasiones usan cuentas falsas subcontratadas.

“Sí, por supuesto, si el cliente lo pide, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahí cuesta mucho hacer entender al cliente que un número es solo un número. Osea, que un like solo es un like, que un compartir solo es un compartir. Ellos no entienden eso, porque todo lo que ven es un número y quieren que sus números sean grandes. Nosotros por lo general cuando empezamos no lo recomendamos, ya si el cliente lo solicita, se le da”.