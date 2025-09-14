Revista Dominical

El Frente Amplio llega a 21 años con sus retos y contradicciones: ¿Todavía es ‘la izquierda que asusta’?

El Frente Amplio participará en sus sextas elecciones mientras consolida su madurez política en medio de un cambio generacional y contradicciones. Así es como un partido “se hace adulto”

Por Roger Bolaños Vargas y Julián Navarrete Silva
El Frente Amplio participará en sus sextas elecciones mientras consolida su madurez política en medio de un cambio generacional y contradicciones. Así es como un partido "se hace adulto".
El Frente Amplio llega a un punto de inflexión generacional y político que determinará su futuro. (La Nación/La Nación)







Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

