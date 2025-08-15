Asesora y candidata a diputada del Frente Amplio explica viaje a elecciones en Venezuela pagada por gobierno de Maduro

Vianey Mora Vega, asesora legislativa y ahora candidata a diputada del Frente Amplio (FA) por el segundo lugar de San José, explicó en declaraciones a La Nación las razones por las cuales viajó a Venezuela, en julio de 2024, como observadora del proceso en que se reeligió Nicolás Maduro como mandatario de ese país.

El hecho se dio el 28 de julio del año pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, controlado por Maduro, invitó a Rocío Alfaro Molina, actual jefa de la fracción del FA, para asistir como observadora del proceso electoral.

Alfaro declinó asistir y pidió que se le permitiera a Vianey Mora, su asesora y jefa de despacho, ir en su lugar, porque se trataba de una persona de su mayor confianza política.

La invitación fue hecha por Elvis Amoroso, presidente del CNE. En su carta, explicaba que la invitación, hecha en abril de 2024, se daba en el marco de una convocatoria de amplia veeduría electoral.

Sin embargo, para el mismo proceso se rechazó la observación de la Unión Europea y de un grupo de expresidentes latinoamericanos.

En la nota de Amoroso, también se informaba de que los gastos de boletos aéreos, hospedaje, alimentación y traslados internos eran cubiertos por el CNE.

‘Donde manda capitán, no manda marinero’, afirma asesora

En las declaraciones a este medio, Vianey Mora, socióloga de 34 años, declaró que “precisamente, el punto es que la principal invitada a observar ese proceso electoral de dicho país era la diputada Rocío Alfaro Molina”, quien la delegó a ella como su jefa de despacho y asesora de confianza.

“Como subalterna, no me queda más que asumir la directriz que me da mi jefatura inmediata. Como dice mi abuelo, donde manda capitán, no manda marinero. En ese sentido, pueden haberse dado muchísimas críticas de muchos sectores, pero realmente un ejercicio de observación electoral como el que se dio, con más de 600 delegaciones diferentes, es un ejercicio normal, se da en todo los procesos, sobre todo en nuestro continente. Hasta ahí fue donde llegó la polémica”, explicó la candidata a diputada.

La asesora reconoció que hay personas, dentro del Frente Amplio, temerosas de que esa polémica pueda afectar al partido, pero enfatizó que el diálogo interno y la pasión por construir colectivamente a lo interno de la agrupación han permitido superar el asunto.

“Hemos hecho algún intercambio de palabras con diferentes personas, precisamente para entender qué fue el proceso y qué fue ese episodio mediático. Más allá de eso, soy una mujer de los barrios del sur, luchadora social, sindicalista, feminista, que siempre he estado en luchas sociales desde hace más de 13 años y no me pueden reducir a ese episodio mediático”, declaró Vianey Mora.

La asesora parlamentaria se dejó, en la convención del domingo 3 de agosto, el segundo puesto de la papeleta de candidatos a diputaciones del FA por San José, gracias a una diferencia de 18 votos por encima de su más inmediata contrincante, Diana Madrigal Valerín, también asesora parlamentaria e hija de la exdiputada del PUSC y exministra de la Mujer, Gloria Valerín.

Madrigal tampoco pudo dejarse el cuarto puesto de la papeleta, que se dejó Carolina Monge, y finalmente fue designada en el sexto puesto.