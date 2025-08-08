Política

Frente Amplio confirma a estos 26 candidatos a diputado

Resultados definitivos reafirman conformación de las papeletas a diputados, con José María Villalta a la cabeza en San José y Edgardo Araya en Alajuela

Por Aarón Sequeira

El Frente Amplio (FA) confirmó este viernes a 26 de sus candidatos a diputado para las elecciones nacionales del 2026, después de terminar el conteo de una convención interna en la que solo votó el 32% del padrón.








Frente AmplioCandidatos a diputadosElecciones 2026Patricia MoraJosé María Villalta
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

