¿Cuánto porcentaje del PIB debería de invertirse para atender en un año el rezago educativo?

Décimo Informe del Estado de la Educación definió 11 áreas de atención urgente

Por Fernanda Matarrita Chaves

Universalizar el currículo completo en primaria, incluyendo contratación de docentes y construcción de escuelas; atender las órdenes sanitarias de los centros educativos, capacitar docentes, contratar profesores de informática, entre otros, serían acciones que ayudarían a atender el rezago educativo de Costa Rica en tan solo un año.








PIBEducaciónMEP8% Constitucional
Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

