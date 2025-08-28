El País

Pruebas Nacionales Estandarizadas del MEP son de baja calidad, expone Estado de la Educación

Estudiantes de último año de primaria y secundaria realizarán exámenes hasta este año y tendrán un 50% de peso en la nota. Ministro del MEP se comprometió a trabajar en nueva macroevaluación para el 2026

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
A partir de este lunes 03 y hasta el 14 de junio, 71.983 estudiantes de último año de secundaria, tanto de colegios públicos como privados, técnicos, académicos diurnos y nocturnos, realizarán la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras. La Ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro y el Director de Gestión y Evaluación de la Calidad, Álvaro Artavia, acompañaron el inicio de la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas Extranjeras en el Liceo de Higuito, en Desamparados, donde aplicaron 80 estudiantes de undécimo año.
El Décimo Informe del Estado de la Educación evidenció que las pruebas nacionales estandarizadas implementadas por la exministra de Educación, Anna Katharina Müller Catro, en el 2023, son de baja calidad técnica. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pruebas nacionales estandarizadasMEPEstado de la EducaciónDécimo Informe del Estado de la Educación
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.