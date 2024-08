Asesora que viajó pagada por régimen de Maduro da conferencia sobre elecciones en Venezuela a juventud del Frente Amplio

Vianey Mora, la asesora legislativa del Frente Amplio (FA) que viajó a las elecciones en Venezuela pagada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, impartió el domingo una conferencia a los miembros de la juventud del FA.

Bajo el título “Hablemos sobre Venezuela”, la actividad se efectuó a las 2 p. m. en la sede del partido, en San José.

Imágenes a las que tuvo acceso La Nación muestran propaganda del chavismo venezolano, el cual ha sido acusado internacionalmente de cometer fraude en las elecciones del 28 de julio, con la complicidad del CNE, para permitir que el régimen de Nicolás Maduro alcance 17 años en el poder.

LEA MÁS: Consejo Electoral de Venezuela pagó viaje de asesora de diputada del Frente Amplio

Consultada esta tarde sobre el evento, en los pasillos del Congreso, la asesora Vianey Mora respondió: “Primero, esa es una actividad interna del partido. Segundo, estoy en horas laborales y no puedo referirme a actividades de ese tipo, por así decirlo. Esas son las indicaciones que tengo de parte de la jefatura. Yo solo soy una subordinada”.

Documentos utilizados en la conferencia impartida por Vianey Mora, del Frente Amplio. Foto: Cortesía

Cuando se le indicó a la funcionaria que existe polémica, incluso en su partido, por el hecho de que ella viajara financiada por el CNE, se acercó su jefa, la diputada Rocío Alfaro, para pedirle que se retirara.

Aún así, este medio le preguntó si lo que expuso en el foro tuvo que ver con lo que ella observó en Venezuela. “Tengo indicación...., disculpe, buenas tardes”, contestó.

La Nación también consultó al jefe de fracción, Antonio Ortega, sobre el evento, pero él alegó que desconoce como se convocó y cuál fue su metodología. “No estoy alejado de la vida partidaria, pero no tengo conocimiento de todo lo que se hace en el partido en los diferentes órganos”, dijo.

En tanto, la presidenta de la juventud frenteamplista, Reyna Casco, argumentó que no podía contestar porque estaba en horas laborales.

Ariel Robles: ‘No estoy de acuerdo con lo que está sucediendo con Maduro’

El legislador Ariel Robles también dijo que el tema se debe consultar a la juventud frenteamplista porque desconoce qué ocurrió, además de que Vianey Mora no es su asesora.

“No participé, no participo en ese tipo de actividades. No suelo participar en temas que tengan que ver con Venezuela. No soy como la persona más indicada para poder …”

-Periodista: ¿Está de acuerdo con el viaje de Vianey Mora a Venezuela?

-Diputado Ariel Robles: No estoy de acuerdo con nada de Venezuela. De eso no hablo.

-Periodista: ¿Pero del viaje?

-Diputado Ariel Robles: No estoy de acuerdo con el viaje a Venezuela, no estoy de acuerdo con nada de lo que está sucediendo con Maduro en Venezuela.