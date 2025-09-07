Estas son las candidaturas del Frente Amplio a la Asamblea Legislativa en 2026

El Frente Amplio definió este sábado sus 57 candidaturas a diputaciones para las elecciones de 2026, durante su Asamblea Nacional.

El Frente Amplio (FA) definió, en su Asamblea Nacional del sábado, las candidaturas a diputaciones que se disputarán un curul en las elecciones nacionales de febrero de 2026.

En una convención interna realizada en agosto, la agrupación no había logrado completar todas las papeletas para los próximos comicios, pues únicamente eligió 26 de las 57 candidaturas.

A pesar de que el padrón del Frente Amplio (FA) tiene 5.699 afiliados inscritos, en la convención para elegir los candidatos y candidatas a las diputaciones solamente llegaron 1.814 personas, es decir, un 32% del padrón.

No obstante, este fin de semana finalmente designaron a las 57 personas distribuidas en las siete provincias. Entre ellos figuran varias caras conocidas de exdiputados, excandidatos presidenciales, asesores de las fracciones del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa y en municipalidades.

Nombres conocidos

Entre los nombres más reconocidos destacan los exdiputados y excandidatos presidenciales José María Villalta y Edgardo Araya, quienes encabezan las papeletas por San José y Alajuela, respectivamente.

Ambos frenteamplistas han sido criticados por volver a la papeleta legislativa y reproducir prácticas de partidos tradicionales que mantienen en sus filas a militantes que permanecen de forma continua en cargos políticos.

También figuran asesoras legislativas del Frente Amplio, como María Eugenia Román, en Heredia, y Diana Madrigal, en San José.

Esta última es hija de la exdiputada y exministra Gloria Valerín, quien formó parte de la fracción del PUSC en el Congreso entre 2002 y 2006, además de haber ocupado cargos en los ministerios de Justicia y de la Condición de la Mujer.

En la papeleta de San José se suman Vianey Mora y Carlos Wong, asesores de los diputados Rocío Alfaro y Antonio Ortega, respectivamente.

En el tercer lugar por un curul para representar a la capital se ubica Antonio Trejos, asesor del regidor capitalino Brandon Guadamuz, exasesor parlamentario de Patricia Mora e hijo del exdiputado Gerardo Trejos, quien integró la Asamblea Legislativa entre 1994 y 1998 por Fuerza Democrática.

Asimismo, Carolina Monge Castilla, ubicada en la cuarta posición por San José, es actualmente regidora propietaria en el Concejo Municipal de Montes de Oca por el Frente Amplio.

En Heredia, aparece Paulino Madrigal, jefe de despacho del legislador y secretario general del FA, Jonathan Acuña. Y, en Alajuela, en el segundo lugar de la papeleta, figura Sigrid Segura Artavia, quien se ha desempeñado como presidenta suplente del Comité Ejecutivo del partido en el cantón de Orotina.

Presentación de vicepresidencia

La Asamblea Nacional del Frente Amplio también designó a las vicepresidencias que acompañaran al candidato presidencial Ariel Robles en su fórmula. Se trata de Margarita Salas, en la primera vicepresidencia, y Guillermo Arroyo, en la segunda.

Lanzamiento de candidatura de Ariel Robles del Frente Amplio, junto a sus vicepresidencias. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Robles aseguró que su fórmula aspira a disputar la segunda ronda electoral, bajo la promesa de defender la institucionalidad, la justicia social y los derechos humanos. Según dijo, lo harán frente a un oficialismo al que calificó de “altamente autoritario e irresponsable”.

Destacó que el Frente Amplio se diferenciará por su compromiso con la democracia, recordando que su fracción legislativa ha defendido la institucionalidad incluso junto a antagonistas históricos. “Podemos hablar con hechos, no solo con expectativas”, afirmó.

El legislador recalcó que la bancada frenteamplista se ha mantenido firme en comisiones investigativas y momentos de alta presión política, aun cuando el presidente Rodrigo Chaves gozaba de gran popularidad.

“Ante cada ataque democrático, la decisión ha sido clara: ser oposición y una oposición responsable”, subrayó.