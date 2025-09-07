Política

Estas son las candidaturas del Frente Amplio a la Asamblea Legislativa en 2026

El Frente Amplio completó sus 57 candidaturas a diputaciones para las elecciones de 2026. Figuras como José María Villalta y Edgardo Araya encabezan las papeletas

Por Cristian Mora
Frente Amplio candidatos a diputados
El Frente Amplio definió este sábado sus 57 candidaturas a diputaciones para las elecciones de 2026, durante su Asamblea Nacional. (Frente Amplio/Cortesía/Canva)







Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

