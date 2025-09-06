Política

Frente Amplio ratifica a Ariel Robles como candidato presidencial con fórmula enfocada en derechos humanos y seguridad

La Asamblea Nacional del partido designó a las vicepresidencias este sábado

Por Cristian Mora
06/09/2025. Lanzamiento de candidatura de Ariel Robles del Frente Amplio. Fotografía: Lilly Arce
La fórmula presidencial del Frente Amplio: Ariel Robles, Margarita Salas y Guillermo Arroyo. (Lilly Arce/Lilly Arce)







