Frente Amplio ratifica a Ariel Robles como candidato presidencial con fórmula enfocada en derechos humanos y seguridad

El diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, ratificó este sábado su candidatura presidencial y presentó a las personas que lo acompañarán en la fórmula: Margarita Salas, en la primera vicepresidencia, y Guillermo Arroyo, en la segunda.

En el acto estuvo respaldado por la presidenta del partido, Patricia Mora, así como por los diputados Rocío Alfaro, Johnatan Acuña, Antonio Ortega y Priscila Vindas.

Enfoque en derechos humanos y seguridad

Margarita Salas es psicóloga de formación, con una maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y otra en Administración Pública en Harvard.

La candidata a la primera vicepresidencia del FA es reconocida como activista feminista y LGBTIQ+ desde hace más de dos décadas. Fue comisionada presidencial para Asuntos LGBTIQ+ entre 2020 y 2021.

Ha trabajado como gerente de comunicaciones y como docente e investigadora de la UCR en temas de comunicación inclusiva y análisis de discurso. También ha asesorado a instituciones como la Defensoría de los Habitantes, la OEA y Hábitat para la Humanidad.

Por su parte, Guillermo Arroyo es historiador y cuenta con una maestría en Criminología con énfasis en Seguridad Humana. Su trayectoria ha estado marcada por la gestión penitenciaria, la investigación académica y la consultoría internacional.

El candidato a la segunda vicepresidencia fue presidente del Instituto Nacional de Criminología entre 1989 y 1993, y dirigió el Sistema Penitenciario de 1993 a 2006. También se desempeñó como viceministro de Justicia y Paz.

Arroyo ha trabajado internacionalmente en reformas penitenciarias y como académico ha enseñado criminología e historia en universidades de la región, escrito sobre política criminal y participado en foros internacionales sobre justicia penal y prevención del delito.