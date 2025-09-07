Villalta responde críticas por volver a la papeleta legislativa del Frente Amplio: ‘La militancia fue la que decidió’

José María Villalta, exdiputado del Frente Amplio, encabezará la papeleta legislativa por San José en las elecciones de 2026. Fotos de Diana Méndez.

El exdiputado y excandidato presidencial José María Villalta se refirió a las críticas entorno a su postulación como candidato del Frente Amplio (FA), que cuestionan si la agrupación reproduce prácticas de partidos tradicionales que mantienen en sus filas a militantes que permanecen de forma continua en cargos políticos.

Villalta ha sido dos veces legislador del FA (2010-2014, 2018-2022) y aspirante a la Presidencia de la República con esa bandera, también en dos ocasiones: primero para la campaña del 2014, cuando fue el tercer candidato más votado en la primera vuelta, y luego, en 2022, cuando se dejó el sexto lugar de la primera ronda.

Para las elecciones de febrero de 2026, desistió de postularse como precandidato presidencial. Sin embargo, optó por aspirar a una diputación y, tras la convención interna, obtuvo el primer lugar por la provincia de San José.

Otro de los candidatos a diputado que ha ocupado puestos políticos con el FA es Edgardo Araya, exlegislador entre 2014 y 2018 y excandidato presidencial en 2018, quien fue ratificado para encabezar la papeleta por Alajuela.

Villalta justifica su nueva postulación

El Frente Amplio ha cuestionado durante años la repitencia en cargos públicos de quienes convierten la política en una carrera permanente. Por ello, la postulación de figuras conocidas como Villalta y Araya para un próximo periodo legislativo ha generado críticas.

Villalta manifestó a La Nación que su nombre fue sometido a un proceso de votación abierto en San José, donde la militancia tuvo la posibilidad de escoger a sus candidatos.

Afirmó que muchas de las prácticas criticadas por el FA corresponden a escenarios donde “algún líder o cacique ya está ungido, nombrado y con el puesto asegurado”.

Enfatizó en que su nombre compitió junto con todas las candidaturas y, tras un análisis interno, la militancia consideró que, en la coyuntura actual, marcada por lo que describió como grandes amenazas para la democracia, su experiencia como diputado podía ser útil en una nueva Asamblea Legislativa.

“Al final de cuentas fue nuestra militancia la que decidió y, si hubieran dicho ‘no, ya este señor jugó, pongamos a otra persona’, yo también lo hubiera respetado”, comentó Villalta.

Respaldo a Ariel Robles

El abogado y profesor universitario, de 48 años, aseguró que descartó una nueva presidencial debido a razones personales, pues enfatizó que no había condiciones en el entorno familiar y personal para asumir nuevamente un reto de ese tipo.

Con esta foto y un amplio mensaje en las redes sociales, José María Villalta dio a conocer su posición sobre la precandidatura presidencial de Ariel Robles. (Facebook de José María Villalta/Facebook de José María Villalta)

No obstante, Villalta ha manifestado su apoyo a Robles. En junio aseguró que el legislador “tiene las cualidades personales para liderar este proceso” y afirmó que recibía con entusiasmo su postulación. “Compañero Ariel, cuente conmigo en su tripulación”, declaró el frenteamplista.

Villalta alabó la gestión de Ariel Robles y aseguró que le ha sorprendido su capacidad para ser incisivo y contundente, denunciar la corrupción y, al mismo tiempo, “mantener la ecuanimidad y la cordura frente a los insultos ‘etílicos’ más grotescos”.

El exdiputado también afirmó que Robles representa la posibilidad de enfrentar la corrupción con firmeza, sin perder el respeto por las personas ni sacrificar la democracia.

