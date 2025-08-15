¿Pensó José María Villalta en ser candidato presidencial? Esto responde el aspirante a diputado

El exdiputado José María Villalta Flórez-Estrada desistió de presentarse como precandidato presidencial por el Frente Amplio (FA) para las elecciones nacionales de febrero de 2026.

No obstante, la idea sí estuvo en algún momento en la cabeza del dos veces legislador (2010-2014, 2018-2022) y también excandidato presidencial (2014 y 2022), según lo reconoció en declaraciones a La Nación, días atrás.

El abogado y profesor universitario, de 48 años, aseguró que descartó la postulación principalmente por razones personales, pues enfatizó que no había condiciones en el entorno familiar y personal para asumir nuevamente un reto de ese tipo.

“Claro que consideré la candidatura presidencial, más siendo uno una figura conocida del partido. (...) También creo que es bueno que el Frente Amplio vaya promoviendo otras candidaturas, que tenga otras figuras presidenciables”, señaló Villalta, en referencia a la candidatura del diputado Ariel Robles Barrantes.

Robles será el tercer aspirante del FA a la Presidencia de la República, estafeta que, aparte de Villalta en dos ocasiones, tomó también el exlegislador sancarleño Edgardo Araya en 2018, al cierre de su diputación.

Aunque por esta ocasión evitó postularse para la candidatura presidencial, José María Villalta contestó que no podría descartarlo para el futuro.

“La verdad, la vida me ha enseñado que ningún escenario se puede descartar. Uno tiene que tener todas las posibilidades abiertas. Cuando uno está en la representación política, no solo está por uno mismo, sino que trata de compaginar la vida personal y privada con la actividad pública, pero lo cierto es que uno responde a las aspiraciones de la gente.

“No cierro ninguna posibilidad en el futuro, pero creo que, en esta ocasión, tenemos una muy buena opción con Ariel Robles”, dijo el candidato a la curul.

En las dos ocasiones en que fue diputado, Villalta conformó una fracción unipersonal, primero como heredero del primer congresista del FA, José Merino del Río, y luego en un intento de rescatar su partido después de tener una polémica fracción de nueve integrantes, en que hubo renuncias y cuestionamientos por acoso de un parlamentario, así como por la cercanía con regímenes como el de Daniel Ortega, en Nicaragua, y el de Nicolás Maduro, en Venezuela.

Respecto a la candidatura de Ariel Robles, Villalta aseguró que, desde que empezó su labor como legislador, él observó que había “una alternativa que es exactamente el antídoto para lo que enfrenta el país en este momento”.

“Ariel tiene esa capacidad de hablarle a la gente con claridad, con pasión, convicción, inteligencia y, al mismo tiempo, con la capacidad de proponer”, aseguró el candidato a diputado.

Villalta agregó que el FA debe diversificar, tener más figuras y buscar más posibilidades. “Espero que Ariel logre lo que yo no logré”, aseguró.