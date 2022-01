José María Villalta se negó a condenar represión en Cuba y ahora cambia de discurso

A poco más de tres semanas de las elecciones nacionales, José María Villalta, candidato presidencial del Frente Amplio, cambió su discurso sobre la represión del Gobierno de Cuba en contra ciudadanos que exigían apertura democrática.

El 27 de julio del 2021, en la Asamblea Legislativa, Villalta fue el único diputado que votó en contra una moción para apoyar al pueblo cubano y repudiar “la represión ejercida por el régimen socialista de Cuba en contra de sus propios ciudadanos”.

En aquella ocasión, el diputado frenteamplista rechazó la “injerencia contra cualquier país hermano” y alegó que, en el caso del conflicto cubano, había voces que clamaban por una intervención militar y los diputados ticos ignoraban esos “hechos”.

Además, apeló al principio de autodeterminación de cada país: “No vamos a respaldar en ningún caso medidas represivas, injustificadas, contra ningún pueblo, contra ninguna nación en el mundo, pero también reivindicamos y defendemos el derecho de autodeterminación de los pueblos”.

Insistió en que el pueblo cubano se había ganado el derecho a definir su destino. Cuestionó a los demás diputados por no criticar la forma en que los gobiernos de Chile y Colombia repelieron las protestas en sus países, y criticó que la moción no llamara a terminar el bloqueo económico de Estados Unidos.

En cambio, el pasado martes 11 de enero, el ahora candidato presidencial dijo que se “solidariza” con el pueblo cubano ante la represión del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Así lo hizo al final de una serie de preguntas del director de Telenoticias, Ignacio Santos, en el programa Café Política.

Consultado sobre el tema, Villalta primero dijo: “Yo me solidarizo con el pueblo cubano, yo creo que en Cuba y todos los países debemos avanzar en una democratización plena; yo creo eso sin duda alguna. Si hablamos de la geopolítica mundial, hay muchas cosas de las que se puede hablar de lo que pasa en Cuba, sobre la situación geopolítica de ese país; pero yo creo firmemente que la democracia no es un procedimiento secundario, opcional, como creen algunos que, si les sirve para llegar al poder es buena, y, si no, no”.

Ante ello, Ignacio Santos le respondió: “Yo no escuché esas declaraciones en ese momento, mucho menos de confrontación con el régimen de Díaz-Canel”.

Posteriormente, el periodista le mostró un video del hoy presidente electo de Chile, Gabriel Boric, del Frente Amplio, quien criticó con severidad al régimen cubano cuando reprimió las protestas.

Luego de ver el video, Ignacio Santos le dijo a Villalta que él no había condenado las violaciones de derechos humanos en Cuba.

El frenteamplista respondió: “Yo di declaraciones en la Asamblea Legislativa y hablé claramente del apoyo que le damos a las demandas legítimas de la ciudadanía por tener una mejor democracia”.

“No usé esas mismas palabras, pero sí he dicho y sostengo que, en Cuba y en cualquier otro país donde no haya una democracia plena, hay que avanzar hacia eso y que no vamos a respaldar, ni respaldamos, ninguna acción de ningún gobierno que implique una violación a los derechos humanos y el derecho de la ciudadanía a manifestarse”, agregó.

-Ignacio Santos: ¿Esas violaciones a los derechos humanos que menciona Boric de parte del gobierno de Díaz-Canal usted las condena? Porque no las condenó en aquel momento

-José María Villalta: Yo condeno cualquier violación...

-Ignacio Santos: Esas violaciones de las que habla el señor Boric, no yo. ¿Condena las violaciones a los derechos humanos al pueblo de cuba por parte del gobierno de Díaz-Canel?

-José María Villalta: Por supuesto que sí, yo condeno cualquier violación a los derechos humanos, en ese momento cuando se dio la discusión...

-Ignacio Santos: En ese momento, y con todo el respeto que yo le tengo y usted lo sabe, no fue explícito.

-José María Villalta: Hice una intervención en el plenario, donde también planteé otros elementos que no se pueden ignorar, la situación geopolítica de Cuba, la situación de los bloqueos...

-Ignacio: Sobre la situación del bloqueo le tengo la respuesta del señor Boric, veamos lo que dijo de que no hay que comparar una cosa con la otra.

-Video de Gabriel Boric: Yo creo que nosotros no tenemos que elegir entre condenar el bloqueo y condenar la violación a los derechos humanos, el bloqueo que hace Estados Unidos es un bloqueo criminal que tiene que acabar y las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertad de prensa, que se está viviendo hoy día en Cuba, también es condenable y tenemos que colaborar en solucionar. Por eso, insisto, solidaridad con el pueblo cubano que hoy día se manifiesta por estas causas.

-Ignacio Santos: El bloqueo es totalmente censurable, pero no hay que cambiar una cosa con la otra como estaba haciendo usted.

-José María Villalta: No, no, no, pero es que, a ver, yo coincido plenamente con esa declaración que usted acaba de poner.

-Ignacio Santos: Hombre, lástima que no la vimos en julio del año pasado.

-Villalta: Coincido plenamente con esa declaración. Coincido plenamente en condenar cualquier violación a los derechos humanos de cualquier gobierno y, al mismo tiempo, coincido en que el bloqueo es criminal y que probablemente es el principal factor que impide que se dé un proceso de democratización en Cuba.

-Ignacio Santos: Pero como bien dice Boric, no sé si discrepa con él: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

-José María Villalta: Yo estoy totalmente de acuerdo de que una cosa no justifica la otra, pero tampoco se puede ignorar al hablar de la coyuntura geopolítica, de la realidad de un país y del contexto latinoamericano no se pueden ignorar ambas cosas, aunque una no justifique la otra.

Lo dicho en julio

En julio, cuando el Congreso condenó las acciones de la dictadura cubana, el candidato dijo: “Esta moción que se acaba de votar no es una verdadera moción de orden, es una proposición que emite juicios y opiniones sobre asuntos de política internacional, en el caso de la República de Cuba y me parece ciertamente que está lleno de imprecisiones”.

“Rechazamos las acciones de injerencia contra cualquier país hermano, más en el caso de Cuba, que van dirigidas en un contexto donde hay voces que, incluso claman por una intervención militar, y esta Asamblea Legislativa desconoce eso, ignora esos hechos y solo cuenta una parte de la historia”, agregó en ese momento.

El jueves, en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el candidato del Partido de los Trabajadores, Jhonn Vega, también cuestionó a Villalta por no haber condenado lo sucedido en Cuba.