Política

Así responde Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, a inhabilitación por cuatro años impuesta por el TSE

Exdiputada y exministra de la Mujer explicó el hecho por el cual fue sancionada por el Tribunal Supremo de Elecciones

Por Aarón Sequeira

La presidenta del comité ejecutivo nacional del partido Frente Amplio (FA), Patricia Mora Castellanos, dio su opinión este lunes sobre la inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), dentro de un procedimiento por beligerancia política.








