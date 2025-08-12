Así responde Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, a inhabilitación por cuatro años impuesta por el TSE

La presidenta del comité ejecutivo nacional del partido Frente Amplio (FA), Patricia Mora Castellanos, dio su opinión este lunes sobre la inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), dentro de un procedimiento por beligerancia política.

La exministra de la Mujer y exdiputada frenteamplista fue sancionada con una inhabilitación por cuatro años sin ejercer cargos públicos, debido a que, en febrero de 2019, cuando era jerarca en el gabinete de Carlos Alvarado (2018-2022), asistió a una sesión de la Asamblea Nacional del FA.

Según la comunicación del órgano electoral, este lunes, Mora dirigió unas palabras a los delegados frenteamplistas, “que incluyeron la defensa de su participación en el entonces gobierno de la República“.

El castigo para la exministra (2018-2020) y exdiputada frenteamplista (2014-2018) fue establecido en la resolución 5350-E6-SE-2025 del 7 de agosto.

LEA MÁS: ¿Qué es la beligerancia política? Le explicamos por qué genera tanto debate

En declaraciones a La Nación, Patricia Mora explicó exactamente qué sucedió el 9 de febrero de 2019, por qué asistió a esa asamblea frenteamplista y por qué habló a los delegados del FA, cuando era ministra del gobierno y tenía prohibición de participar en dichos eventos partidarios.

La presidenta del Frente Amplio detalló que ella asistió a dicha asamblea porque se iba a realizar un homenaje a la tesorera nacional del partido, quien había fallecido recientemente.

Se trataba de Marjorie Montes Guevara, quien fungía como tesorera nacional del FA y era viuda de un primo de Patricia Mora.

“Al enviudar, ella quedó con dos niños pequeños a los cuales dedicó su vida para que crecieran y fueran profesionales. Yo recibí una invitación para asistir al homenaje póstumo, que consistía en la develación de un retrato y yo le llevé un ramo de flores.

LEA MÁS: Renuncia ministra Patricia Mora: reprocha decisión del Gobierno de acudir al FMI

“Fue una asamblea vigilada y fiscalizada por el TSE. Como cualquiera comprenderá, no me iba a poner yo a hacer proselitismo político. Me limité a decir que llegaba en mi condición de ministra de la Mujer, a rendir homenaje a ese trabajo que las mujeres hacemos en solitario, desde la prehistoria, sin que nadie lo reconozca”, dijo Mora.

La exministra enfatizó que ella no hizo ningún gesto ni palabra de su parte para beneficiar al partido al que ella pertenece, ni perjudicar a un adversario político, ninguna palabra que pudiera calificarse de beligerancia, sino solo la asistencia a un homenaje luctuoso.

“El Tribunal, en todo su derecho, ha decidido calificar como beligerancia esa intervención mía homenajeando a la recién fallecida tesorera nacional del FA. Estaremos absolutamente vigilantes de lo que esto significa, respetando totalmente la decisión”, concluyó Mora.