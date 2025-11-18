Diputado y jefe de campaña de Ariel Robles fue operado del tórax

El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), fue hospitalizado el jueves y este martes fue sometido a una cirugía en el tórax.

Así lo dio a conocer este martes, a través de sus redes sociales, y comentó que ha estado hospitalizado desde el jueves pasado, en observación.

“Quería contarles que, desde el jueves anterior, me encuentro internado en el hospital Calderón Guardia por una cirugía de tórax que me realizaron hoy martes, esto a raíz de un nódulo que, en el último año, ha estado bajo observación médica”, dio a conocer el legislador.

Ortega añadió que estará incapacitado, fuera de labores de la Asamblea y de las giras de la campaña electoral, para su recuperación obligatoria.

El diputado no solo agradeció a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la atención médica que ha recibido, sino también a su familia, allegados y amistades por sus oraciones y acompañamiento.

“Desde aquí he podido reafirmar la inmensa institución que es la CCSS, lo sabios y generosos que fueron nuestros antepasados, pero también la mezquindad de quienes a la fecha la quieren quebrar, y la han golpeado y maniatado tantas veces en las últimas décadas. Gracias a todo el personal que tratan con atención y entrega a todos los que ocupamos una cama”, escribió el diputado.

Con la incapacidad de Ortega, por varios días la fracción legislativa del Frente Amplio estará mermada, pues ya Sofía Guillén está en licencia por maternidad hasta febrero. De los seis integrantes de la bancada, están habilitados para seguir laborando cuatro de ellos.