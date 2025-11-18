Política

Diputado y jefe de campaña de Ariel Robles fue operado del tórax

Legislador publicó en sus redes que se encuentra hospitalizado desde el jueves anterior y fue sometido a cirugía este martes

Por Aarón Sequeira
Antonio Ortega Frente Amplio
El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), fue hospitalizado el jueves y este martes fue sometido a una cirugía en el tórax. (Instagram de Antonio Ortega/La Nación)







