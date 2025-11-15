Jefes de campaña: conozca el perfil de las personas detrás de los candidatos a la presidencia

Detrás de la campaña de los 20 partidos que buscan la presidencia de la República, hay un grupo de personas que se caracterizan por su cercanía con los aspirantes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los jefes de campaña son una de las piezas más visibles del engranaje electoral que acompaña a los candidatos a la Presidencia. Son quienes coordinan, ordenan el trabajo territorial y definen los mensajes que buscan posicionar a sus candidatos en una contienda cada vez más fragmentada y competitiva.

Para la contienda de 2026, según una revisión hecha por La Nación, ocho de ellos no solo cumplen ese rol operativo, sino que además figuran en las papeletas como candidatos a la vicepresidencia o a diputaciones. El resto está conformado por figuras de amplia confianza para los presidenciables: amigos, asesores de larga data, compañeros de fracción y militantes que conocen de cerca la estructura interna de cada partido.

No atendieron la solicitud de información de este diario las campañas de los candidatos presidenciales Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (CR1); Ronny Castillo González, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); Fabricio Alvarado Muñoz, de Nueva República (PNR); y Luz Mary Alpízar Loaiza, Progreso Social Democrático (PPSD).

En los casos de David Hernández Brenes, De la Clase Trabajadora (PT), y Luis Amador, de Integración Nacional (PIN), señalaron que no tienen a una persona destacada en la jefatura de la campaña, sino que las funciones de coordinación son ejecutadas por un grupo de militantes.

LEA MÁS: Candidatos presidenciales de elecciones 2026: de aquí saldrá el próximo gobernante de Costa RicaCandidatos presidenciales de elecciones 2026: de aquí saldrá el próximo gobernante de Costa Rica

Avanza

Candidato: Jose Aguilar Berrocal

Jefa de campaña: Evita Arguedas Maklouf

Evita Arguedas Maklouf es la candidata a la primera vicepresidencia de la República en el partido Avanza, cuyo candidato a presidente es José Aguilar Berrocal. (Cortesía/Cortesía)

Candidata a la primera vicepresidencia, de 63 años. Fue diputada en el periodo 2006-2010 con el Movimiento Libertario (ML), sin embargo, renunció a esa agrupación en el 2007 y se declaró independiente. Ocupó la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa. Formó parte de las juntas directivas del Instituto Costarricende de Electricidad (ICE), Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).

Centro Democrático y Social (PCDS)

Candidata: Ana Virginia Calzada Miranda

Jefe de campaña: Carlos Gutiérrez Salazar

Carlos Gutiérrez Salazar, jefe de campaña del Centro Democrático y Social. (La Nación/Cortesía: Centro Democrático y Social/La Nación/Cortesía: Centro Democrático y Social)

Agrónomo de 56 años y emprendedor, ha liderado empresas en los sectores agropecuario, de seguridad y desarrollo inmobiliario. Inició con un negocio de insumos agropecuarios que expandió a varios países de la región, incursionó en el mercado de seguridad como distribuidor en Costa Rica de Grupo Tyco (ADT), y ha sido productor de diversos rubros agrícolas y pecuarios, además de desarrollar proyectos inmobiliarios en distintas zonas del país.

Coalición Agenda Ciudadana

Candidata: Claudia Dobles Camargo

Jefa de campaña: Ana Gabriel Zúñiga Aponte

20/02/2017/en la foto la viceministra de La Presidencia Ana Gabriel Zuñiga/Nota: sobre su salario/Fotografía: JOHN DURAN (John Duran)

La exviceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo durante la administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018), tiene 36 años. Labora como asesora de procesos políticos. Es egresada de la carrera de Derecho.

Esperanza Nacional (PEN)

Candidato: Claudio Alpizar Otoya

Jefe de campaña: Huanelge Gutiérrez Calderón

Huanelge Gutiérrez Calderón, jefe de campaña de Esperanza Nacional. (La Nación/Cortesía: Esperanza Nacional/Cortesía: Esperanza Nacional)

El psicólogo y candidato a diputado por el cuarto lugar de Cartago, tiene 51 años. Es asesor y docente en temas de seguridad. Fue asesor del diputado Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), en el periodo 2014-2018. Durante 15 años fue integrante de la Unidad Especial de Intervención (UEI), adscrita a la Presidencia de la República.

Esperanza y Libertad (PEL)

Candidato: Marco Rodríguez Padilla

Jefe de campaña: Carlos Francisco Palacios Franco

Carlos Francisco Palacios Franco, jefe de campaña de Esperanza y Libertad. (La Nación/Cortesía: Esperanza y Libertad/Cortesía: Esperanza y Libertad)

Es candidato a la primera vicepresidencia y a diputado por el primer lugar de San José. Igualmente, ostenta la presidencia del Comité Ejecutivo del partido. Es un empresario de 55 años, con experiencia en seguridad. Fue concejal municipal y candidato a la alcaldía de San José.

Frente Amplio (FA)

Candidato: Ariel Robles Barrantes

Jefe de campaña: Antonio Ortega Gutiérrez

Antonio Ortega Gutiérrez, jefe de campaña del Frente Amplio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El diputado y sociólogo de 36 años, ha sido asesor legislativo y secretario general de la agrupación frenteamplista. Militó en movimientos sociales. Es compañero de fracción del también legislador Ariel Robles.

Justicia Social Costarricense (PJSC)

Candidato: Walter Rubén Hernández Juárez

Jefe de campaña: Federico Cabezas Santos

Federico Cabezas Santos, jefe de campaña de Justicia Social Costarricense. (La Nación/Cortesía: Justicia Social Costarricense/Cortesía: Justicia Social Costarricense)

Empresario con más de 30 años de trayectoria en logística, seguridad, comunicación estratégica y liderazgo organizacional. Propietario y fundador de la empresa Voz Única desde el año 2000, dedicada a la producción radial, comunicación digital y desarrollo de contenidos.

Liberación Nacional (PLN)

Candidato: Álvaro Ramos Chaves

Jefe de campaña: César Rodríguez Barrantes

César Rodríguez Barrantes, jefe de campaña de Liberación Nacional. (La Nación/Facebook César Rodríguez/Facebook César Rodríguez)

Amigo cercano de Álvaro Ramos. El educador de 39 años se integró a la campaña el pasado 6 de noviembre, en sustitución de Álvaro Ramírez, quien pasó a ocupar el cargo de coordinador nacional de políticas y alianzas. Previo a sumarse al equipo de Ramos, laboraba como director en Colegio Católico San Ambrosio, ubicado en Nicoya, Guanacaste. En la campaña presidencial de 2014 tuvo a cargo la jefatura de eventos.

Liberal Progresista (PLP)

Candidato: Eliécer Feinzaig Mintz

Jefa de campaña: Catalina Phillips Campos

Catalina Phillips Campos, jefa de campaña y presidenta del Liberal Progresista. (La Nación/Cortesía: PLP/Cortesía: PLP)

La economista de 54 años preside el Comité Ejecutivo del PLP y trabaja como asesora de la fracción legislativa de esa agrupación. Fue candidata a diputada por Heredia en las elecciones de 2022 y por San José en los comicios de 2018, aunque no resultó electa en ninguna de las dos ocasiones.

Nueva Generación (PNG)

Candidato: Fernando Zamora Castellanos

Jefa de campaña: Paola Mora Tuminelli

Paola Mora Tuminelli , jefa de campaña de Nueva Generación. (La Nación/Cortesía: Nueva Generación /Cortesía: Nueva Generación)

La abogada y candidata a diputada por el segundo lugar de San José, tiene 51 años. Fue presidenta del Banco de Costa Rica (BCR), pero fue destituida de la cúpula de la entidad bancaria en 2019, por el Consejo de Gobierno de la administración del presidente Carlos Alvarado, por supuesto debilitamiento del gobierno corporativo de la institución. Es una de las imputadas por el caso del cemento chino.

Pueblo Soberano (PPSO)

Candidata: Laura Fernández Delgado

Jefe de campaña: Francisco Gamboa Soto

Francisco Gamboa Soto, jefe de campaña de Pueblo Soberano. (Albert Marín/Asamblea del PPSO.)

El economista y candidato a la primera vicepresidencia tiene 45 años. Fue ministro de Economía, Industria y Comercio, hasta que dimitió al cargo el pasado mes de enero. Antes de ingresar al gobierno de Rodrigo Chaves se desempeñó como director de Relaciones Institucionales, Publicidad y Sostenibilidad del Banco Nacional, puesto al que renunció en junio. Esto luego de que se cuestionara su participación en la campaña de Laura Fernández, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional prohíbe la participación de miembros de juntas directivas, gerentes, jefes y subjefes de departamento y de sección en actividades político-electorales.

Unidad Social Cristiana (PUSC)

Candidato: Juan Carlos Hidalgo Bogantes

Jefa de campaña: Yolanda Fernández Ochoa

Yolanda Fernández Ochoa, jefa de campaña de la Unidad Social Cristiana. (Albert Marin/PUSC elige a Yolanda Fernández Ochoa y Steven Alberto Barrantes Núñez como candidatos a las vicepresidencias.)

Candidata a la primera vicepresidencia, de 60 años. Fue gerente de Asuntos Corporativos para Costa Rica y responsable de Asuntos Públicos para Centroamérica de Walmart de México y Centroamérica, hasta diciembre de 2024. Estuvo vinculada con la empresa transnacional por 17 años. Fue presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Unidos Podemos (UP)

Candidata: Natalia Díaz Quintana

Jefe de campaña: Freddy Morera Blanco

Freddy Morera Blanco, jefe de campaña de Unidos Podemos. (La Nación/Cortesía: Unidos Podemos /Cortesía: Unidos Podemos)

Abogado y candidato a diputado por el primer lugar de San José. Figura cercana a Natalia Díaz, ya que fue su viceministro de la Presidencia, mientras estuvo en el cargo. También se desempeñó como secretario general del Movimiento Libertario cuando Díaz ejercía como diputada (2014-2018) de la Asamblea Legislativa por esa misma agrupación y laboró como director político de la fracción del ML en el Congreso.

Unión Costarricense Democrática (PUCD)

Candidato: Boris Molina

Jefe de campaña: Fabián Rojas

Fabián Rojas, jefe de campaña de Unión Costarricense Democrática (PUCD), partido del candidato Boris Molina. (Cortesía/Cortesía)

Es candidato a diputado por el tercer lugar de San José. Con 42 años, es abogado y notario con un técnico en Salud Ocupacional. Fue síndico suplente de San José del 2006 al 2010. Además, entre el 2010 y el 2015, se desempeñó como asesor de la fracción (PASE) en el Concejo Municipal de San José. Actualmente, se encuentra con un permiso sin goce de salario como abogado en la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad de San José.