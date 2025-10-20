Exdiputada Evita Arguedas asume jefatura de campaña de Jose Aguilar Berrocal

Evita Arguedas Maklouf es la candidata a la primera vicepresidencia de la República en el partido Avanza, cuyo candidato a presidente es Jose Aguilar Berrocal.

Evita Arguedas Maklouf exdiputada y candidata a la primera vicepresidencia del partido Avanza, fue designada este lunes como la jefa de campaña del aspirante presidencial Jose Aguilar Berrocal.

La directora de campaña de Avanza, fue diputada y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. Asimismo, cuenta con experiencia en las juntas directivas del Instituto Costarricende de Electricidad (ICE), Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).

Además, fue fundadora y vicepresidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

Aguilar destacó que Arguedas es abogada con un posgrado en derecho público de la Universidad de Costa Rica (UCR) y especialista en derecho de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, destacó su formación en los campos de la publicidad y la comunicación.

LEA MÁS: José Aguilar Berrocal elige a exdiputada como candidata a la primera vicepresidencia

Evita Arguedas llegó a la Asamblea Legislativa en el periodo 2006-2010 con el Movimiento Libertario (ML). Sin embargo, renunció a ese partido en el 2007 y se declaró independiente.

Para los comicios del 2010, le dio la adhesión a la entonces candidata Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional (PLN).