Exdiputada Evita Arguedas asume jefatura de campaña de Jose Aguilar Berrocal

También aspira a la primera vicepresidencia de la República con el partido Avanza.

Por Lucía Astorga
Fotografía en primer plano de Evita Arguedas
Evita Arguedas Maklouf es la candidata a la primera vicepresidencia de la República en el partido Avanza, cuyo candidato a presidente es Jose Aguilar Berrocal. (Cortesía/Cortesía)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

