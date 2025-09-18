José Aguilar Berrocal elige a exdiputada como candidata a la primera vicepresidencia

Evita Arguedas Maklouf es la candidata a la primera vicepresidencia de la República en el partido Avanza, cuyo candidato a presidente es José Aguilar Berrocal.

José Aguilar Berrocal, candidato presidencial de Avanza, eligió a la exdiputada Evita Arguedas Maklouf como candidata a la primera vicepresidencia de la República para las elecciones del 2026.

De acuerdo con un comunicado enviado la tarde de este jueves por el partido, Arguedas sería la encargada de garantizar que las relaciones entre un eventual gobierno y los distintos sectores nacionales fluyan con respeto, apertura al diálogo y visión de país.

Con ella, se completa la papeleta presidencial de Avanza integrada también por la criminóloga Marcela Ortiz en la segunda vicepresidencia.

Evita Arguedas llegó a la Asamblea Legislativa en el periodo 2006-2010 por el Movimiento Libertario. Sin embargo, renunció a este partido en el 2007 y se declaró independiente. Para los comicios del 2010, le dio la adhesión a la entonces liberacionista Laura Chinchilla.

La candidata es especialista en Derecho Público, banca, desarrollo institucional y políticas públicas.

Ejerció como integrante de las juntas directivas del Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). Además, fue fundadora y vicepresidenta de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom).

José Aguilar Berrocal junto a Marcela Ortiz, candidata a la segunda vicepresidencia por el partido Avanza. (Captura YouTube Partido Avanza/La Nación)

“Me uno con mucho entusiasmo y compromiso al proyecto del Partido Avanza y al liderazgo de José Aguilar, con quien comparto valores de amor a la patria y al prójimo. Quiero devolverle el rostro social a las soluciones reales que requiere Costa Rica para enfrentar los problemas de desigualdad, desempleo, inseguridad y desarrollo social”, manifestó Arguedas en un comunicado.

El Partido Avanza anunció que, en los próximos días, dará a conocer las candidaturas a diputaciones en las siete provincias.

“Se continuará anunciando nuevas incorporaciones de liderazgos y sectores”, concluye el comunicado.