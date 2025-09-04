José Aguilar Berrocal, candidato presidencial de Avanza, presenta candidata a primera vicepresidenta

El candidato presidencial del partido Avanza, José Miguel Aguilar Berrocal, anunció este miércoles la candidata a la primera vicepresidencia de la República.

En una transmisión en vivo en las redes sociales de la agrupación política, Aguilar presentó a Marcela Ortiz, de 49 años, para acompañarlo en la fórmula presidencial.

Ortiz es especialista en estudios estratégicos y políticas públicas sobre crimen organizado trasnacional, con experiencia como consultora y asesora para agencias del Sistema de Naciones Unidas.

Además, ejerció como directora general adjunta del ICD y laboró como especialista en drogas ilícitas para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).

Ella estudió investigación criminal en el Colegio Universitario de Cartago (CUC) y, a la vez, derecho en la Universidad Federada. También cuenta con una maestría en Criminología de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

En 2004 entró en el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como analista de la Unidad de Programas de Inteligencia.

“Soy niña de cuna humilde, ciudadana de Paraíso, donde hice escuela y colegio. Soy de una familia sumamente humilde, a veces mis papás tuvieron que quedarse sin el bocado por sus hijos. Somos cinco hermanos”, dijo Ortiz.

Aguilar manifestó que la primera vicepresidencia es la responsable de liderar una estrategia nacional en seguridad, con el reto de recuperar la seguridad ciudadana en Costa Rica y frenar la “narcoinfiltración” en el Estado.

“La situación actual del país exige una acción decidida, valiente y coordinada, con respaldo ciudadano, empresarial e internacional, para recuperar la seguridad, reconstruir la confianza institucional y asegurar el futuro democrático de Costa Rica”, dijo el candidato presidencial.

Marcela Ortiz aseguró que es necesario enfocarse en las comunidades y los barrios, para combatir la inseguridad. “Hay prevención, hay respuestas, tiene que invertirse en educación, programas y proyectos, ahí donde no llegan los ministerios de Educación, Salud, Seguridad Pública. Si no llegan, alguien está llegando ahí”, dijo.

La candidata a la vicepresidencia enfatizó que ahí está la respuesta, no solo en la represión, sino en la prevención a través de políticas públicas.

“No estamos inventando, tenemos la data y los resultados. ¿Qué hacemos?“, dijo.

‘Estamos en el momento más sangriento de nuestra historia’

Durante la presentación de Ortiz como candidata, José Aguilar le consultó cómo que es Costa Rica llegó a la situación actual, el “momento más sangriento de nuestra historia y empeorando cada mes”.

La experta en seguridad y crimen organizado aseguró que primero se debe reconocer que Costa Rica está frente a un fenómeno criminal no solo nacional, sino trasnacional, por lo que la respuesta no solo puede ser doméstica.

“La violencia se mide a través de la cantidad de homicidios. La respuesta es lógica y asertiva, a través de una verdadera política pública, no solo en delitos comunes, sino también crimen organizado”, indicó.

Agregó que la legislación no solo debe estar en las bibliotecas, sino también ponerla en práctica. Ortiz dijo que se requiere presupuesto para ejecutar la legislación.

En su intervención, habló de cooperación con Estados Unidos en materia de combate a la criminalidad y capacitación de policías colombianos a la Fuerza Pública.

Ortiz agregó que se debe trabajar en conjunto con Panamá y Ecuador, naciones que viven situaciones similares en materia de criminalidad.