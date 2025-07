Jose Aguilar, precandidato presidencial de Avanza, califica de populista el plan de construir una nueva cárcel

Jose Aguilar Berrocal, aspirante presidencial del partido Avanza, afirmó a La Nación que su agrupación —recién fundada— se mantendrá al margen de los discursos que, en su criterio, buscan engañar a la ciudadanía con “soluciones populistas falsas y sacadas de la manga”.

Al consultarsele cuáles son esas propuestas populistas a las que hace referencia, puso como ejemplo el plan del gobierno para construir un nuevo centro penitenciario.

Jose Aguilar Berrocal, precandidato presidencial del partido Avanza, asegura que no hay soluciones simples al problema de inseguridad que golpea al país. (Jose Cordero/Jose Cordero)

“Ese es un ejemplo concreto de cómo lanzan un titular, dicen vamos a hacer una cárcel muy grande, como si eso en sí mismo fuera a resolver todo el problema”, declaró el presidente de Avanza, de 46 años.

El líder partidario reconoció la importancia de construir infraestructura penitenciaria, para contener a criminales setenciados por homicidios, pero rechazó que esa sea la solución a un problema tan amplio como el de la inseguridad.

“Me parece que se sobresimplifica (el problema de inseguridad) y no se le da el contexto a la población, y uno como líder que va a estar teniendo la atención de la opinión pública, está obligado, por lo menos, a intentar dar una explicación mucho más seria y real de cómo suceden las cosas en un país y no soltar cosas por aquí y por allá todas inconexas y de manera muy superficial”, alegó Aguilar.

El gobierno de Rodrigo Chaves promueve la construcción de una nueva cárcel, cuyo costo estimado es de $35 millones y se ubicará en un terreno aún no revelado.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, la infraestructura albergaría a uno 5.100 privados de libertad, principalmente aquellas personas que están “en mayor conflicto con la ley”, debido a su vínculo con el crimen organizado.

Campos protestó a inicios junio por el uso del término “megacárcel” para referirse al nuevo centro penitenciario.

El jerarca hizo las manifestaciones pese a que el Poder Ejecutivo había indicado que utilizaría los planos que el gobierno de El Salvador les donó para construir una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde permanecen recluidas miles de personas, principalmente vinculadas con pandillas.

Avanza es uno de los cuatro partidos políticos de escala nacional que lograron completar el proceso de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que podrán participar en los comicios del próximo año.

La esposa de Aguilar, Johanna Bukele, prima del presidente de El Salvador, Nayib Bukele forma parte del Comité Superior del partido, según la documentación presentada al TSE. Ella es la subtesorera.

Las restantes tres agrupaciones son Esperanza y Libertad; Movimiento Tiempo de Valientes y Esperanza Nacional.

¿Cómo manejaría la relación con el presidente Bukele?

Johanna Bukele (centro), esposa de Jose Aguilar y prima del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, forma parte de la estructura del partido Avanza. (Albert Marín/El partido político Avanza pres)

Sobre cómo manejaría la relación con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dado el vínculo familiar que los une, Jose Aguilar Berrocal aseguró que su prioridad sería representar los intereses soberanos de Costa Rica, sin que las relaciones personales influyan en su actuar como mandatario.

Mencionó que, en caso de ser electo presidente, su postura frente a cualquier otro jefe de Estado se guiaría por la diplomacia, el respeto mutuo y los principios históricos de la política exterior costarricense. “La investidura que voy a tener es representar a una nación soberana, que es la República de Costa Rica, de la cual me siento sumamente orgulloso”.

Aguilar señaló que el trato hacia otros mandatarios debe ser prudente y respetuoso, incluso cuando existan diferencias.

En caso de discrepancias con el gobierno de El Salvador —o de cualquier otro país—, recalcó que se optaría por el diálogo institucional.

“Va a haber una vía diplomática, respetuosa, constructiva, prudente, para poder dar nuestra posición como una república soberana que tiene nuestra idiosincrasia, nuestra historia y que no nos vamos a apartar de ella”, aseguró.

Propuestas para atender la inseguridad

Aguilar argumentó que la solución a la crisis de inseguridad que afecta al país, pasa primero por la prevención. “Ese problema se va a resolver tratando primero de prevenir que no maten a las personas”, indicó.

Destacó la importancia de fortalecer el análisis de datos, por medio del uso de la videovigilancia, y mejorar la coordinación entre cuerpos policiales —como la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, Guardacostas y policías municipales—, así como establecer una base de datos compartida entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las distintas fuerzas del orden.

Jose Aguilar, precandidato presidencial del partido Avanza, abogó por un enfoque preventivo para frenar la crisis de inseguridad. (Rafael Pacheco Granados)

Además, subrayó la importancia de mejorar el sistema educativo y la empleabilidad, por ejemplo, ajustando el reglamento de la formación dual que comparten el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación Pública (MEP). “Esa gama de cosas —y muchas más— son las que verdaderamente van a resolver el tema de la inseguridad tan severa que tenemos”, destacó.

También propuso reformas legales que protejan a jueces frente a amenazas del crimen organizado, como parte de un enfoque que vaya más allá de lo punitivo.

Reforma del Estado

El aspirante presidencial de Avanza, también planteó la necesidad de una reforma profunda del Estado costarricense, basada en una visión funcional de las instituciones públicas.

Según dijo, el aparato estatal no puede seguir viéndose como un fin en sí mismo, sino como un medio al servicio de la población.

“Las instituciones son el medio para que le ayuden a los costarricenses a vivir mejor, que tengan mejor seguridad, educación, salud y oportunidades de trabajo, que puedan disfrutar además del país y cuidar la naturaleza”, señaló.

Una de sus propuestas clave es evaluar con mayor rigurosidad el desempeño de los funcionarios públicos. En su criterio, quienes no cumplen adecuadamente su función no deberían seguir en la planilla estatal. “Si no hacen un trabajo que sea adecuado para el ciudadano, no está justificado que sigan recibiendo un salario”, sentenció.

Rol de la banca pública

Avanza participará por primera vez en unas elecciones, tras completar satisfactoriamente el proceso de inscripción ante el TSE. (Albert Marín/El partido político Avanza pres)

También propuso abrir un debate sobre el papel de la banca pública en la economía nacional.

Cuestionó que las tasas de interés ofrecidas por los bancos públicos sean similares a las de la banca privada, lo que —a su juicio— resta sentido a su existencia. “Eso le hace a uno preguntarse cuál es el sentido de tener una banca pública que no está concebida como una banca de desarrollo, en donde le dé tasas preferenciales al aparato productivo para generar empleo”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a repensar el gasto público desde una lógica de eficiencia y responsabilidad. “Es mi responsabilidad con los costarricenses que su plata, que se matan trabajando con impuestos, se la demos a una burocracia que no sea un gasto sino una inversión. La burocracia está obligada a ser eficiente”, concluyó.