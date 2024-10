Magistrados rechazan recibir a Nayib Bukele

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazan recibir al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la gira que hará a Costa Rica. Esta visita fue anunciada en julio por el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, quien informó de que el mandatario realizaría actividades oficiales.

Fuentes de la Corte Plena confirmaron a La Nación que, luego de consultas hechas a magistrados, se determinó que no hay disposición de celebrar un acto con el salvadoreño debido a que este atacó la independencia del Poder Judicial de su país, lo cual choca con los valores del sistema costarricense.

Una de las fuentes indicó que solo un magistrado estaba en disposición de recibir a Bukele.

Otra indicó que un funcionario de alto nivel consultó opiniones entre magistrados porque, desde el gobierno salvadoreño, estaban tanteando el terreno pues el presidente quería ser recibido por los magistrados en la Corte Suprema.

La mayoría de magistrados se negó; solo un pequeño grupo dijo que sí. El mayor grupo comentó que no participaría en algo así por lo que Bukele representa, dijo la fuente,

Una tercera fuente indicó que, entre los que se negaron, se encontraban los magistrados de la Sala I. En los pasillos de la Corte también se comentó que la figura de Bukele no es compatible con los principios que defiende el Poder Judicial costarricense.

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema, declaró a La Nación que, días atrás, el director del despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el jurista Róger Mata Brenes, recibió una llamada telefónica relacionada al tema.

“No se consultó directamente conmigo, sino que preguntaron, creo que por teléfono, pero yo no conozco ninguna solicitud formal que se haya hecho en ese sentido y tampoco existe ninguna decisión de rechazar una solicitud.

“El que me comentó a mí fue el director de despacho de la presidencia, Róger Mata; fue el que me comentó que le habían conversado a él sobre ese tema, pero nada más. No hay ninguna solicitud formal, fue un comentario nada más y la Corte no ha conocido nunca de esto”, aseveró Aguirre.

En mayo del 2021, durante su primer gobierno, Bukele realizó lo que denominó una “limpieza de casa” al destituir, con el apoyo del Congreso con mayoría oficialista, a un grupo de magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general. Esa situación encendió las alarmas sobre intentos de concentración de poder.

En ese momento, el mandatario logró destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema para nombrar a sus reemplazantes, cuyos nombres ya estaban listos.

Mediante un decreto legislativo, aprobado ese mismo año por el Congreso oficialista, Bukele retiró de sus funciones a los magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio. La norma alcanzaba a 249 jueces, un tercio del sistema de justicia.

En los últimos años, Bukele ha visitado Costa Rica en varias ocasiones, aunque siempre de manera privada, ya sea para atender asuntos familiares o participar en reuniones personales.

El pasado 1.° de junio, el presidente salvadoreño inició su segundo mandato consecutivo, consolidando un poder casi absoluto tras ser reelegido el 4 de febrero con un 85% de los votos. Su partido, Nuevas Ideas, controla 54 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa, lo que le ha permitido gobernar sin oposición real.

El presidente Rodrigo Chaves acudió a la ceremonia en San Salvador y luego de ese viaje, en julio, declaró: “Lo vamos a recibir como un jefe de Estado y le vamos a dar los honores que corresponde y para mí va a ser un enorme placer conversar con un colega jefe de Estado centroamericano. Yo tuve el placer de conocer al presidente del hermano pueblo salvadoreño en la segunda toma de posesión, yo le dije: ‘Don Nayib, tenemos temas muy importantes en común en la región, temas de comercio internacional, temas de colaboración, temas de seguridad. Venga a Costa Rica, deme la oportunidad de conversar un rato'“.