José Aguilar Berrocal es ratificado como candidato presidencial del Partido Avanza

Elección fue aprobada por 48 de los 50 miembros de la Asamblea Nacional de esa agrupación

Por Natalia Vargas
José Aguilar celebró ante los asambleístas del Partido Avanza la ratificación de su candidatura.
José Aguilar Berrocal fue ratificado, este sábado, como candidato presidencial del Partido Avanza. Celebró junto a los miembros de la Asamblea Nacional de esa agrupación, en el Indoor Club, en Curridabat. Foto: (Natalia Vargas/La Nación)







