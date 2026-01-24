Política

Candidato a diputado de Laura Fernández quiere suspender garantías y libertades de las personas

Postura desató preocupación entre los demás candidatos a diputado en debate de Repretel. El aspirante de Pueblo Soberano también abogó por la reelección consecutiva.

Por Sebastián Sánchez
Nogui Acosta, candidato a diputado del PPSO, propuso suspender garantías y libertades.
Nogui Acosta, candidato a diputado del PPSO, propuso suspender garantías y libertades. (Canva/La Nación)







