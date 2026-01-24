Candidato a diputado de Laura Fernández quiere suspender garantías y libertades de las personas

Nogui Acosta, candidato a diputado en el primer lugar de la papeleta del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por San José, afirmó que estaría de acuerdo con suspender las garantías y libertades individuales de las personas, así como con permitir la reelección presidencial continua.

Entre los derechos y garantías individuales, están:

La libertad de culto

La libertad de tránsito

La libertad de reunión

La libertad de expresión

El derecho a la intimidad

El secreto de las comunicaciones

La inviolabilidad del domicilio

El derecho a no ser perseguido por manifestación de opiniones

El derecho a no ser detenido sin indicio comprobado

El libre acceso a la información pública

Acosta se pronunció al respecto durante el debate de candidaturas a diputado por esa provincia, organizado por Repretel y Monumental.

Esta postura despertó preocupación entre otros candidatos a diputado.

“No creemos en que tengamos que encerrar a los buenos. ¿Se acuerdan de la pandemia?“, afirmó Freddy Morera, de Unidos Podemos.

José María Villalta, del Frente Amplio, coincidió: “Es castigar a la gente buena, incluyendo a las personas que no han cometido ningún delito”.

El candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, afirmó que suspender garantías es darle un instrumento a gobiernos que tienen la tentación de usar el poder manera inescrupulosa.

El oficialista defendió su postura diciendo: “Hoy tenemos una delincuencia internacional y evidentemente requerimos mucho más rigidez y fortaleza en la respuesta que le vamos a dar a los costarricenses”.

En cuanto a la reelección presidencial continua, el exministro de Hacienda también defendió: “¿Cuánto son cuatro años para gobernar? En la mayor parte de los países hay una reelección presidencial continua. Debemos tomar una decisión en relación con esta reelección o, eventualmente, en una Asamblea Nacional Constituyente ampliar el período presidencial”.

Para justificar la reelección, el exministro reclamó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se puedan reelegir indefinidamente, pero no el presidente de la República.

Además de Acosta, en el debate participaron Alexander Solís, de Coalición Agenda Ciudadana; José María Villalta, del Frente Amplio; César Zúñiga, de Nueva República; Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana; Hannia Vega, del Liberal Progresista; y Freddy Morera, de Unidos Podemos.

Ante las preguntas sobre la suspensión de garantías y libertades, así como sobre la reelección presidencial continua, todos los candidatos se manifestaron en contra. La única excepción fue Zúñiga, de Nueva República, quien dijo estar a favor de suspender las garantías.