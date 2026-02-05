Pacto del Frente Amplio: esto respondieron el PLN, Claudia Dobles y Abril Gordienko a la propuesta

PLN, CAC y PUSC se refirieron a la propuesta del FA para firmar un pacto contra cualquier iniciativa para permitir la reelección presidencial continua o la suspensión de derechos y garantías.

La mayoría de las bancadas de oposición que integrarán la próxima Asamblea Legislativa coincidieron en rechazar la reelección presidencial continua y cualquier intento de levantar derechos y garantías individuales, como plantea un pacto propuesto por el Frente Amplio (FA) de cara al inicio del nuevo periodo constitucional; no obstante, dos fracciones pidieron ampliar el acuerdo hacia una agenda legislativa más amplia.

El acuerdo presentado este jueves por Ariel Robles, excandidato presidencial del FA y diputado, consta de cuatro ejes principales: rechazar cualquier intento de levantar derechos y garantías; rechazar la reelección presidencial continua; defender la división de poderes; y defender la institucionalidad democrática.

Claudia Dobles y PLN responden a la propuesta de pacto del Frente Amplio

La bancada oficialista del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) contará con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, tras elegir a 31 diputados. Sin embargo, ese número resulta insuficiente para alcanzar los 38 votos requeridos para aprobar la reforma constitucional necesaria para permitir la reelección presidencial continua, o para avalar iniciativas para levantar o suspender derechos y garantías individuales, iniciativas defendidas por el oficialismo durante la campaña electoral.

Los 26 escaños restantes estarán en manos de las bancadas opositoras: Liberación Nacional (17), Frente Amplio (7), Unidad Social Cristiana (1) y la Coalición Agenda Ciudadana (1).

Ariel Robles, excandidato presidencial y diputado, expuso los detalles del pacto contra las "amenazas democráticas" que fue suscrito por los parlamentarios electos por el FA, que integrarán la próxima Asamblea Legislativa. (La Nación/Cortesía: Frente Amplio /La Nación)

El documento presentado por el Frente Amplio (FA) y suscrito por sus siete diputados electos plantea la necesidad de conformar “un dique democrático que detenga todas aquellas iniciativas que pretendan afectar los derechos de toda persona”. En ese marco, la agrupación hizo un llamado a las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para que asuman el mismo compromiso.

Tanto el jefe de la fracción electa del PLN, Álvaro Ramírez, como la diputada electa de la CAC, Claudia Dobles, se refirieron a la propuesta. La Nación también consultó a Abril Gordienko, diputada electa del PUSC; sin embargo, la encargada de prensa de esa agrupación indicó que no se referiría al planteamiento del Frente Amplio.

Dobles: Compromiso ya fue asumido

Sobre la propuesta del FA, la excandidata presidencial y diputada electa de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, sostuvo que su agrupación comparte plenamente la defensa de la institucionalidad democrática, pero llamó a construir un acuerdo que vaya más allá de esos puntos. “El compromiso que asumimos es con el país. Hemos sido claros en que estamos absolutamente opuestos a retrocesos democráticos, como el levantamiento de garantías individuales, y también a la reelección consecutiva”, afirmó.

Dobles agregó que el énfasis debe ponerse en una agenda común que atienda las principales preocupaciones ciudadanas. “Tenemos que ir mucho más allá y trabajar en los temas que le resuelven a la gente: seguridad, educación, costo de vida, alivio de deudas, listas de espera y generación de oportunidades”, señaló.

La ex primera dama indicó que ya sostuvo un primer acercamiento con la diputada electa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, como parte de los esfuerzos por articular un bloque de trabajo en la próxima Asamblea Legislativa. Según explicó, la intención es extender esas conversaciones al Frente Amplio una vez que esa agrupación defina su jefatura de fracción.

PLN saluda llamado, pero lo ve insuficiente

En la misma línea se pronunció Álvaro Ramírez, jefe de la fracción electa del Partido Liberación Nacional (PLN), quien celebró la coincidencia con el FA en materia democrática, pero subrayó la necesidad de ampliar el alcance del acuerdo. “Estamos en contra del levantamiento de garantías y de la reelección continua, pero necesitamos construir una agenda programática más amplia que mejore la situación económica de las familias costarricenses”, indicó.

El vocero verdiblanco afirmó que su bancada está dispuesta a trabajar de forma conjunta, con el resto de las fuerzas políticas, en un plan que contemple acciones para mejorar la seguridad, llevar alivio a las familias endeudadas, entre otros aspectos que fueron propuestos por el candidato presidencial, Álvaro Ramos, durante la campaña.

“Por supuesto que estamos en la misma línea, vamos a defender la democracia, vamos a evitar un levantamiento o una restricción de las libertades de los costarricenses, pero queremos también enfocarnos en las oportunidades de las familias costarricenses y en mejorar su situación económica”, destacó.

Por su parte, el secretario general del PLN, Miguel Guillén, señaló la necesidad de que “los partidos del centro moderado dialoguen con madurez y tiendan puentes entre sí”. Respecto a la propuesta frenteamplista, aseguró que es atendible y merece ser analizada con seriedad; sin embargo, “resulta insuficiente frente a la magnitud y complejidad de los desafíos que enfrenta el país”.

“No basta una agenda reactiva, definida más por el ‘no’ que por el rumbo. Hace falta la columna vertebral del ‘sí’: sí a un nuevo modelo educativo, sí a una estrategia inteligente de seguridad ciudadana, sí a una visión clara de competitividad y fortalecimiento del sector productivo, sí a una inversión robusta y bien pensada en infraestructura pública”, añadió.

No obstante, instó a las fracciones políticas a escuchar el llamado y promover, sin reservas, mesas de diálogo y construcción común.