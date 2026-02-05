Política

Pacto del Frente Amplio: esto respondieron el PLN, Claudia Dobles y Abril Gordienko a la propuesta

Ariel Robles, excandidato presidencial del FA, pidió a las bancadas de oposición comprometerse a votar en contra de la reelección presidencial continua y del levantamiento o suspensión de derechos y garantías individuales

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
PLN, CAC y PUSC se refirieron a la propuesta del FA para firmar un pacto contra cualquier iniciativa para permitir la reelección presidencial continua o la suspensión de derechos y garantías.
PLN, CAC y PUSC se refirieron a la propuesta del FA para firmar un pacto contra cualquier iniciativa para permitir la reelección presidencial continua o la suspensión de derechos y garantías. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Frente AmplioPLNClaudia DoblesAbril GordienkoPacto Frente Amplio
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.