Lea aquí el pacto que propone el Frente Amplio contra la reelección continua y el levantamiento de derechos y garantías

La fracción electa del Frente Amplio y la saliente, acompañaron al excandidato presidencial y diputado, Ariel Robles, en el lanzamiento del pacto.

La fracción electa del Frente Amplio (FA) firmó este jueves un pacto para rechazar cualquier iniciativa de levantamiento de derechos y garantías individuales, por considerar que estas propuestas representan “una abierta amenaza a los derechos fundamentales de la población”.

Igualmente, los legisladores que asumirán funciones a partir del próximo 1.º de mayo, acordaron rechazar cualquier iniciativa que promueva la reelección presidencial continua, por considerar que esta medida constituye “una amenaza a la democracia nacional”.

Otros puntos del documento, destacan la importancia de defender la división de poderes y la institucionalidad democrática.

Ariel Robles hace llamado al PLN, PUSC y CAC a firmar pacto

Por su parte, Ariel Robles, excandidato presidencial del FA y diputado, hizo un llamado a la futura bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), así como a las fracciones unipersonales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), ha suscribir el pacto.

El documento fue firmado en la sede del FA, en San José, por los diputados electos de la agrupación: Jose María Villalta Florez Estrada (San José); Vianey Briyith Mora Vega (San José); Antonio Trejos Mazariegos (San José); Sigrid Violeta Segura Artavia (Alajuela); Edgardo Vinicio Araya Sibaja (Alajuela); Joselyn Fabiola Sáenz Núñez (Cartago); y María Eugenia Román Mora (Heredia)

Lea aquí el documento completo: