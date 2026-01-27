Política

Laura Fernández evita responder crítica de Ariel Robles sobre suspensión de garantías individuales: ‘tal cual una dictadura latinoamericana’, dice candidato

Intercambio ocurrió durante el debate organizado por radio Columbia y la Universidad Latina de Costa Rica

Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández, candidata chavista, evitó responder sobre suspensión de garantías y libertades individuales.
Laura Fernández, candidata chavista, evitó responder sobre suspensión de garantías y libertades individuales. (Canva/La Nación)







