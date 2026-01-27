Laura Fernández evita responder crítica de Ariel Robles sobre suspensión de garantías individuales: ‘tal cual una dictadura latinoamericana’, dice candidato

La candidata presidencial de Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, evitó responder la interpelación de Ariel Robles (Frente Amplio) sobre la propuesta de suspender las garantías y libertades de los costarricenses.

“Doña Laura, ¿por qué promueven suspender garantías individuales en lugar de encontrar soluciones a la crisis de inseguridad?“, interrogó directamente el Robles a Fernández durante el debate organizado por radio Columbia y la Universidad Latina de Costa Rica.

Pese a que la candidata chavista contaba con dos minutos y 51 segundos, Fernández no le respondió.

Entre los derechos y garantías individuales que quiere suspender el chavismo están:

La libertad de culto

La libertad de tránsito

La libertad de reunión

La libertad de expresión

El derecho a la intimidad

El secreto de las comunicaciones

La inviolabilidad del domicilio

El derecho a no ser perseguido por manifestación de opiniones

El derecho a no ser detenido sin indicio comprobado

El libre acceso a la información pública

Robles le recordó a Fernández que ella lleva como candidato a diputado por el primer lugar de San José a Nogui Acosta, quien el viernes pasado defendió suspender garantías y libertades, así como la reelección presidencial continua-

Acosta defendió su postura, ese día, diciendo: “Hoy tenemos una delincuencia internacional y evidentemente requerimos mucha más rigidez y fortaleza en la respuesta que le vamos a dar a los costarricenses”.

“Usted lleva un economista que ojo lo que dice: ‘Lo que queremos hoy es que se permita a la Fuerza Pública poder entrar y detener a las personas de manera inmediata, sin necesidad de estar buscando denuncias’”, atribuyó Robles a Acosta.

“La mega cárcel que usted quiere hacer (alude a Fernández) la puede llenar de gente inocente. Costarricenses, tal cual una dictadura latinoamericana”, cuestionó Robles.

Posteriormente en el debate, Fernández reafirmó su apoyo a suspender garantías y libertades: “Aquí nadie va a perseguir a la gente buena. Yo estoy convencida de que Costa Rica lo que espera de mí es que tome acciones fuertes para retomar la paz de las miles de familias buenas”.

“Exactamente lo mismo decían los dictadores, exactamente lo mismo que acaba de decir doña Laura. Lo decía Ortega en Nicaragua, lo dice Bukele en El Salvador. Copiada la discusión”, finalizó Robles.