PLN elige jefaturas para fracción electa y promete hacer oposición a toda amenaza de la democracia

La fracción electa del Partido Liberación Nacional (PLN) designó este miércoles por la noche a las jefaturas para la bancada legislativa para liderar el proceso de inicio de labores, el 1.º de mayo, y coordinar con la fracción liberacionista saliente.

La decisión se tomó en una reunión de la que no se dio aviso a la prensa hasta este jueves por la mañana, y en ella se designó como jefe de la bancada a Álvaro Ramírez, el diputado electo en el primer lugar por San José, y a la ocupante del segundo lugar josefino, Iztarú Alfaro, como la subjefa.

En un comunicado difundido este jueves por la mañana, los 17 diputados electos se comprometieron a ejercer una oposición firme e inflexible, en la Asamblea Legislativa, a cualquier propuesta que se pueda considerar como una amenaza para la democracia costarricense.

En particular, la fracción liberacionista hizo referencia a los eventuales intentos por debilitar las garantías individuales, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

“El mandato ciudadano es claro, vigilar, contener y denunciar cualquier acción que atente contra la democracia y las libertades públicas. Más de 800.000 costarricenses confiaron en un liderazgo renovado y nos dieron la responsabilidad de ser la principal fuerza de oposición”, dijo Álvaro Ramírez.

Los diputados electos del Partido Liberación Nacional se reunieron con el excandidato presidencial Álvaro Ramos el 4 de febrero de 2026. (Cortesía PLN/Cortesía PLN)

El vocero de la fracción entrante puntualizó que vigilarán cualquier intento de abuso de poder, disfrazado de seguridad y gobernabilidad".

“En la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, estaremos del lado de quienes actúen con firmeza y respeto a la ley. Pero no aceptaremos medidas abusivas que utilicen estos temas como excusa para restringir derechos, criminalizar a la ciudadanía honesta o debilitar la democracia. Encerrar a la gente buena o erosionar libertades nunca será una opción", agregó el vocero partidario.

La subjefa del PLN, Iztarú Alfaro, aseguró que las prioridades de la nueva fracción serán la defensa de la libertad y la igualdad de oportunidades, principalmente para familias y comunidades de menores ingresos.

Encuentro sin dar aviso a los medios de comunicación

Sobre la celebración de una reunión de los diputados electos sin darles aviso a los medios de comunicación, pese a que se tomaron acuerdos y eligieron jefaturas, los encargados de Comunicación alegaron que ellos desconocían de la cita entre los legisladores.

El jefe de la fracción actual, Óscar Izquierdo, quien acudió al encuentro de los nuevos congresistas, respondió que fue una cita manejada por la nueva fracción y que él solamente fue invitado para hablarles sobre varios proyectos de ley y coordinar la transición.

Por su parte, Álvaro Ramos indicó que el problema está en que, después de la campaña electoral, por disposición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), los contratos del equipo de comunicación terminan, por lo que deberán designar un enlace entre la fracción entrante y los medios, aunque sea a tiempo parcial.