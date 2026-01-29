Política

Álvaro Ramírez, candidato a diputado del PLN, convoca a alianza parlamentaria: ‘Este gobierno prendió fuego a los puentes, hay que reconstruirlos’

El primer lugar de la papeleta de Liberación Nacional en San José afirma que lo primero debe ser reconstruir el diálogo entre poderes

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Candidato a diputado del PLN por San José
Álvaro Ramírez, candidato a diputado del PLN por San José, considera que la próxima Asamblea solo podrá salir adelante gracias a una alianza interpartidaria. (Jose Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026PLNÁlvaro RamosÁlvaro RamírezCandidato a diputado
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.