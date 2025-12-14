Política

Próxima Asamblea Legislativa decidirá composición del Poder Judicial y de los órganos de control del Estado

El Congreso que se elija en 2026 tendrá en sus manos la renovación de la Corte Suprema, los órganos de control y otros puestos estratégicos que marcarán el equilibrio entre poderes en los años venideros

Por Lucía Astorga
La Asamblea Legislativa tendrá que conocer un número significativo de nombramientos durante el periodo 2026-2030 en el Poder Judicial, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría.
