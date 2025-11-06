Encuesta de Idespo UNA: el PLN y el Frente Amplio reciben más apoyo para diputados que para presidente; estos son los porcentajes

Los partidos de Álvaro Ramos y Ariel Robles, el PLN y el Frente Amplio, captan más apoyo para diputados que para presidente, según la encuesta Idespo UNA.

La intención de voto hacia las elecciones del 2026 no se mueve de la misma manera entre la papeleta presidencial y la legislativa. el PLN y el Frente Amplio captan más apoyo para diputados que para la Presidencia. Así lo revela la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), publicada este jueves 06 de noviembre.

En la lucha por la silla presidencial, Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), lidera con un 28,1% de respaldo.

No obstante, cuando se les preguntó a las personas sobre su intención de voto legislativo, el PPSO obtuvo un 22%.

En contraste, el Partido Liberación Nacional (PLN) muestra un comportamiento inverso. Su candidato, Álvaro Ramos, registra un 6,2% de la intención de votos para presidente, pero el apoyo por el partido aumenta a un 9,5% para la Asamblea Legislativa.

Esto sugiere que, aunque el partido no logra posicionar a Ramos como su figura presidencial, la agrupación mantiene una mejor base de apoyo para las diputaciones.

Una situación similar ocurre con el Frente Amplio (FA), que suma un 5,1% de apoyo legislativo, aunque su candidato presidencial, Ariel Robles, apenas obtuvo un 2,9% en la intención de voto para llegar a Zapote.

La misma tendencia tienen la Unidad Social Cristiana (PUSC) y su candidato Juan Carlos Hidalgo. Para el Congreso, el partido capta un 2,7%, pero para Zapote, solo un 1,2%.

Por otra parte, un caso curioso es el del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que apenas suma un 0,4% en apoyo a la papeleta presidencial de su candidata Luz Mary Alpízar; sin embargo, su intención de voto legislativo llega a un 5,6%.

Este fue el partido que llevo a la presidencia al mandatario Rodrigo Chaves. No obtante, aunque Pilar Cisneros y demás diputados chavistas siguen representando a Progreso, en las elecciones apoyan a Puablo Soberano.

Por su parte, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) mantiene porcentajes de apoyo similares entre ambas papeletas. Su candidata, Claudia Dobles, obtuvo un 2,3% de la intención de voto presidencial, mientras que el respaldo a sus candidatos a diputados 1,8%.

La encuesta del Idespo-UNA se aplicó entre el 16 y el 25 de octubre de 2025, mediante entrevistas telefónicas a celulares, en horario de 9 a. m. a 8 p. m.

La población encuestada está constituida por personas de 18 años o más. El tamaño de la muestra fue de 901 entrevistas, con un margen de error de 3,3 puntos porcentuales, ya sea hacia arriba o hacia abajo.