Política

TSE vs. Poder Ejecutivo: ¿en quién confía más la gente? Encuesta de Idespo UNA expone datos

La encuesta del Idespo midió la confianza de la gente en las instituciones en momentos en que el TSE y Rodrigo Chaves tienen un choque en la víspera de las elecciones

Por Esteban Oviedo
La encuesta del Idespo de la UNA midió la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en momentos en que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Ejecutivo, liderado por Rodrigo Chaves, protagonizan un choque en la víspera de los comicios nacionales del 2026. Rodrigo Chaves y Eugenia Zamora, presidente de la República y magistrada presidenta del TSE, en octubre del 2025. A la derecha, la presidenta en ejercicio del Congreso, Vanessa Castro.
Rodrigo Chaves y Eugenia Zamora, presidente de la República y magistrada presidenta del TSE, el 1.° de octubre del 2025. A la derecha, la presidenta en ejercicio del Congreso, Vanessa Castro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







