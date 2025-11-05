Rodrigo Chaves responde a presidenta del TSE: es usted quien pone en peligro la estabilidad política

Rodrigo Chaves rechazó las críticas del TSE y aseguró que es la institución electoral, y no su Gobierno, la que pone en riesgo la democracia.

El presidente Rodrigo Chaves respondió públicamente este miercolés la carta enviada por la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, quien señaló que el mandatario amenaza “la paz y la estabilidad política del país” de cara a las elecciones del 2026.

“Si algo queda claro en esta discusión es que los del TSE son los que están amenazando la estabilidad democrática de Costa Rica, especialmente a través de su presidenta”, indicó Chaves en su habitual conferencia de prensa de los miércoles.

El mandatario externó a Zamora que “las opiniones fundamentadas con hechos de un presidente no implican amenazar las paz”, sino que son parte de la “atención que requiere una república democrática entre los poderes”.

“Su ego es de cristal. No haga usted la inferencia de que Costa Rica es una república de cristal. Esta es una democracia madura que le da la bienvenida a la crítica y que no debe etiquetar como enemigos a quienes dicen lo que opinan, sobre todo cuando hay hechos clarísimos”, dijo Chaves.

Mencionó que su defensa no se basa en “destruir instituciones”, sino en demandar resultados para “mantener el honor y credibilidad de nuestro órgano electoral”. Esto, según Chaves, se logra con coherencia, equidad y respeto a la constitución, de lo cual, externó, carece la presidenta del TSE.

Ante los señalamientos de Zamora sobre ataques hacia su persona, el presidente indicó que sus aseveraciones no son ataques, sino “hablar claro”.

El mandatario también criticó al TSE por acusarlo del “delito” de beligerancia política. No obstante, pese a lo dicho por Chaves, la beligerancia no es un delito, sino una conducta prohibida por el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política, el cual busca garantizar un sufragio libre de interferencias del Estado o de sus funcionarios públicos.

El artículo 146 del Código Electoral prohíbe a los empleados públicos participar en reuniones de partidos, colocar distintivos políticos en sus viviendas o vehículos, usar su cargo para beneficiar a agrupaciones partidarias o manifestar afiliaciones.

Carta del TSE

A finales de octubre, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, envió una carta al presidente Rodrigo Chaves para rechazar sus recientes ataques contra la institución electoral.

En el documento, la magistrada le advirtió al gobernante de que, con sus declaraciones, “está amenazando la paz y la estabilidad política del país”, marcando un hecho inédito en la historia del órgano electoral.

Zamora subrayó que esta es la primera vez en 76 años que un jerarca del TSE se ve obligado a pronunciarse públicamente ante un mandatario por este tipo de señalamientos. En su mensaje, defendió la independencia del tribunal y recordó que el proceso electoral representa la alternativa pacífica a la violencia política que Costa Rica superó hace décadas.

La magistrada también señaló que los ataques personales de Chaves hacia ella son “irrelevantes”, pero alertó que tienen la intención de socavar la credibilidad del TSE.

Finalmente, Zamora afirmó que, cuando el mandatario acusa falsamente al TSE de tener un sesgo partidario, está atentando contra la confianza pública en el proceso electoral y en los resultados que el tribunal certificará.

Por ello, insistió en que el órgano no puede permitir que se difame su labor, pues Chaves estaría “amenazando la paz y la estabilidad política del país“, algo que desde el TSE no permitirán.