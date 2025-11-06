Esta es la peor área del gobierno de Rodrigo Chaves, según encuesta del Idespo UNA

La encuesta del Idespo-UNA evidencia una alta preocupación ciudadana por la seguridad, área en la que sale peor posicionado el mandatario Rodrigo Chaves.

La población considera que la peor labor del gobierno de Rodrigo Chaves es la relacionada con la seguridad ciudadana, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA), efectuada en la segunda mita octubre y dada a conocer este 6 de noviembre.

El Idespo solicitó a los encuestados calificar, en un escala de 1 a 10, la labor del gobierno distintas áreas.

Los participantes otorgaron a Chaves la peor nota en seguridad, con un 5,26.

El combate a la pobreza obtuvo una calificación de 5,68, y el combate a la corrupción, un 5,84.

También, recibieron notas bajas el combate a la violencia contra las mujeres (5,85) y la protección del medio ambiente, evaluada con 6,17.

Por su parte, las mayores calificaciones fueron otorgadas en los ámbitos de economía (6,74), infraestructura (6,67) y salud (6,42). No obstante, ninguna labor sobrepasa el 7.

Principal problema del país

La mitad de la población considera que el principal problema que enfrenta el país es la seguridad, el crimen y la convivencia, señalado por un 53,5% de las personas consultadas.

En segundo lugar, de lejos, aparece la gobernanza y la corrupción (26,4%) y, en tercer término, los problemas económicos y el empleo (13,6%).

Finalmente, un 3,8% menciona los servicios sociales, como la salud y la educación, como su principal preocupación.

Principal logro del gobierno

La encuesta también consultó cuál consideran las personas que ha sido el principal logro del gobierno de Chaves. El 24,5% señaló el combate a la corrupción como el principal acierto de la actual administración.

En segundo lugar, un 18,6% indicó que no logra identificar un logro concreto del Gobierno.

Otros aspectos mencionados fueron la mejora institucional, (15,9%), la mejora en la economía (13,2%) y, finalmente, un 9,7% dijo que no existe ninguno.

La encuesta se aplicó entre el 16 y el 25 de octubre de 2025, mediante entrevistas telefónicas a celulares, en horario de 9 a. m. a 8 p. m.

La población encuestada está constituida por personas de 18 años o más. El tamaño de la muestra fue de 901 entrevistas, con un margen de error de 3,3 puntos hacia arriba o hacia abajo.