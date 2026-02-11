Rodrigo Chaves asegura que buscará ‘diputados buenos’ del PLN para lograr mayoría calificada en el futuro Congreso

Rodrigo Chaves aseguró que buscará asegurar los 38 diputados en el próximo Congreso para facilitar las "transformaciones" de Laura Fernández.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que espera que en la próxima fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) haya algunos diputados “buenos” que se sumen al oficialismo para obtener la mayoría calificada en el Congreso.

“El pueblo decidió continuar con la transformación de esta patria, pero nos dejó un poquito cortos para transformar de manera más sencilla los tres poderes de la República. Yo creo eso ese va a poder lograr. Ya hay 31 (diputados) buenos de este lado, tiene que haber algunos buenos en la segunda fracción mayoritaria (el PLN)”, dijo Chaves en su conferencia de prensa semanal.

El presidente agregó que no guarda “esperanzas” que congresistas del Frente Amplio (FA) se negocie con el chavismo para facilitarle aprobar reformas en el futuro gobierno de la oficialista, Laura Fernández.

Calificó a las fracciones unipersonales del futuro Congreso como “irrelevantes”. Se trata de Abril Gordienko de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Claudia Dobles de Agenda Ciudadana (CAC).

Agregó que si ellas se quieren unir “son bienvenidas”.

“Vamos a reclutar a siete diputados que no sean obstruccionistas”, reiteró el mandatario.

Según el conteo preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo 31 congresistas, Liberación Nacional (PLN) 17, Frente Amplio (FA) siete, Coalición Agenda Ciudadana (CAC) una y Unidad Social Cristiana (PUSC) una.

Así quedaría conformada la Asamblea Legislativa, según el último corte del TSE anunciado el lunes 2 de febrero al mediodía. (Composición con Canva/La Nación)

El PPSO obtuvo mayoría absoluta, sin embargo, quedó a siete diputados de la calificada. Los 38 votos le permitirían al chavismo realizar reformas constitucionales, suspender garantías y libertades, permitir la relección presidencial continua, destituir a magistrados del Poder Judicial, destituir a la contralora general de la República y otras reformas profundas al Estado de Derecho.

El FA había llamado a las fracciones de oposición a conformar “un dique democrático que detenga todas aquellas iniciativas que pretendan afectar los derechos de toda persona”.

En el caso del PLN, Álvaro Ramírez, jefe de la fracción electa, celebro en su momento la coincidencia con el FA en materia democrática, pero subrayó la necesidad de ampliar el alcance del acuerdo.

“El mandato ciudadano es claro, vigilar, contener y denunciar cualquier acción que atente contra la democracia y las libertades públicas. Más de 800.000 costarricenses confiaron en un liderazgo renovado y nos dieron la responsabilidad de ser la principal fuerza de oposición”, dijo en días pasados Ramírez.

La Nación intentó obtener la versión de Ramírez sobre la aseveración de Chaves, pero al cierre de edición no respondió llamadas ni mensajes.