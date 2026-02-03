Ariel Robles ofrece apoyo a Laura Fernández, pero le marca las líneas rojas del Frente Amplio

Ariel Robles le envió un mensaje a la presidenta electa, Laura Fernández.

El diputado y excandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, envió un mensaje a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el que ofreció apoyo para proyectos coincidentes al tiempo que le marcó las líneas rojas que su partido no cruzará.

Dijo que la fracción del FA apoyará “en lo que coincidan”, pero cuando detecten riesgos para la democracia “no tenga duda que no se lo vamos a permitir”.

“No va a haber aquí una nueva Asamblea Nacional Constituyente, no se van a suspender garantías individuales. No vamos a permitir que violenten el aparato democrático. Ni hoy, ni mañana, ni nunca van a poder contra con el Frente Amplio", aseveró.

“Espero que asuma con responsabilidad la voluntad del cargo que se le ha otorgado. Yo también espero que sea mejor gobernando que debatiendo. Ese reto está en sus manos”, le dijo Robles a Fernández.

El frenteamplista le pidió que siga su “propio camino”.

“Por el amor de este país, no acepte que nadie le meta ruido. Sea usted la presidenta”, le dijo Robles.

Asimismo, defendió a su agrupación diciendo: “Quisieron desaparecernos, dijeron que nos iban a destruir. Nos amenazaron por años diciendo que no íbamos a seguir en la palestra política. ¡Se equivocaron! Nos quisieron destruir y en la próxima Asamblea Legislativa no van a ser seis diputaciones del FA, sino siete diputaciones honestas, coherentes y con principios".

El diputado finalizó con una fuerte alocución: “Aquí no hay corruptos, aquí no hay acusados por el narco y aquí no hay nadie que va a violentar el aparato democrático. La próxima Asamblea va a tener voces firmes: que van a ser voces democráticas del FA“.

El diputado recordó que los partidos que desaparecieron del Congreso fueron los que se “entregaron” al gobierno.

Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Pueblo Soberano obtuvo 31 congresistas, Liberación Nacional (PLN) 17, el Frente Amplio (FA) siete, Coalición Agenda Ciudadana (CAC) una y Unidad Social Cristiana (PUSC) una.

Distribución de diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el periodo 2026-2030. (La Nación/La Nación)

Tres partidos dejarán la Asamblea Legislativa el próximo cuatrienio: Nueva República (PNR), el Partido Liberal Progresista (PLP) y Progreso Social Democrático (PPSD).

Es último partido llevó a Rodrigo Chaves al poder. Sin embargo, fue abandonado por el oficialismo para subirse al vehículo de Pueblo Soberano (PPSO).