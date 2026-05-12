Economía

Intervención cambiaria del Banco Central avanza a ritmo récord en 2026

Banco Central retomó la compra de dólares a través de operaciones de estabilización este año

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
.
El tipo de cambio continúa a la baja y alcanzó mínimos históricos en el Monex el pasado 28 de abril, cuando cerró en ¢454,92. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco CentralMonexTipo de cambioIntervención del BCCR
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.