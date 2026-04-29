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Tipo de cambio bajo impacta alquileres de vivienda en dólares pagados en colones: qué pueden hacer los propietarios

Aunque los alquileres de vivienda estén pactados en dólares, la ley permite que puedan ser cancelados en colones

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Por Mónica Cerdas Gómez
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En Costa Rica hay 361.847 viviendas alquiladas. (Fotocomposición Canva La Nación/Fotocomposición Canva La Nación)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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