Economía

Dólar toca mínimos históricos en Monex: ¿cómo se compara la apreciación del colón con otras monedas?

Vea la variación en el comportamiento del tipo de cambio del dólar en 14 países de la región latinoamericana

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
.
La mayoría de monedas latinoamericanas han tendido a apreciarse respecto al dólar. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tipo de cambioPrecio del dólarMonedas latinoamericanas
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.