Dólar toca mínimos históricos en Monex: ¿cómo se compara la apreciación del colón con otras monedas?

La mayoría de los países de Latinoamérica sostiene vínculos comerciales relevantes con Estados Unidos, lo que convierte al tipo de cambio de sus monedas respecto al dólar en una variable económica clave.

Si bien el colón ha experimentado una apreciación relevante frente al dólar, otras monedas de Latinoamérica también han mostrado comportamientos similares, mientras que una minoría se depreció frente a la divisa.

De las 14 divisas consideradas, solo tres perdieron valor respecto al dólar al comparar los datos al 12 de mayo de 2025 y 2026. Se trata del peso argentino, el peso dominicano y la lempira hondureña.

En el caso de la moneda de Nicaragua y el peso boliviano, la cotización fue prácticamente estable, ya que sus bancos centrales suelen mantener un valor fijo, con muy pocas o nulas fluctuaciones.

En los otros nueve casos se registró una apreciación de la moneda local frente al dólar. Paraguay encabezó ese comportamiento: el guaraní pasó de 7.989 a 6.119 por dólar, lo que representó una apreciación del 23,4% en un año.

En segundo lugar se ubicó el real brasileño, cuya apreciación fue del 13,73%, al pasar de 5,68 a 4,90 por dólar. En tanto, el peso mexicano aumentó su valor frente a la divisa en 11,85%, de 19,57 a 17,25.

En un siguiente grupo aparecen el peso colombiano, con una apreciación del 10,58%, al pasar de 4.216 a 3.769 por dólar, y el colón costarricense, cuyo valor pasó de ¢507,74 a ¢455,25 (10,19%), lo que implicó una reducción nominal de ¢52,49 en el costo de cada dólar.

Adriana Rodríguez, gerente general de Acobo Puesto de Bolsa, consideró que es difícil que se sostengan en el tiempo niveles más altos para el precio del dólar respecto al colón, ya que el mercado cambiario privado es superavitario.

Pablo González, gestor de Portafolios de Mercado de Valores, explicó que las presiones a la baja sobre el tipo de cambio han sido constantes en el primer cuatrimestre del 2026, con altos montos negociados en Monex.

Por su parte, Juan Bautista Monge, de la Subgerencia Financiera de Mucap, aseguró que en el mercado la oferta de dólares supera ampliamente a la demanda, por lo que existe un superávit de divisas. Añadió que las expectativas de los agentes económicos profundizan la tendencia bajista del tipo de cambio.

De hecho, este 14 de mayo el precio del dólar respecto al colón alcanzó mínimos históricos en el Monex, al llegar a ¢453,94. En medio de esa tendencia bajista, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) retomó la compra de dólares mediante operaciones de estabilización.

Antes de 2026, la última ocasión en que el ente emisor intervino mediante la compra de dólares a través de operaciones de estabilización fue en 2015. También ocurrió en 2014 y en 2008, aunque en todos los casos con montos muchísimo menores que los de este año.

En otros casos, como el del quetzal guatemalteco, el peso chileno, el peso uruguayo y el sol peruano, los movimientos fueron hacia la apreciación, aunque menos intensa que la observada en otras monedas.

Es importante tener en cuenta que, en este análisis, la apreciación se expresa como un valor positivo porque la referencia es la moneda local. La apreciación implica que la moneda local ganó valor frente a la divisa extranjera, en este caso, el dólar.

Es decir, se necesitan menos unidades de la moneda local para obtener una unidad de la divisa extranjera. Por otro lado, una devaluación se representa como un cambio negativo, lo que indica que la moneda local perdió valor y que se requiere una mayor cantidad de esta para alcanzar el mismo valor en dólares.

La información para 13 países se obtuvo del segmento de tipos de cambio del Banco Central. En el caso específico del guaraní, el valor utilizado proviene del sitio web del Banco Central de Paraguay.

El análisis utiliza el tipo de cambio nominal registrado al 12 de mayo de cada año. En el caso de Costa Rica, se utilizó el precio del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Para este análisis se excluyó a El Salvador, Panamá y Ecuador, ya que utilizan el dólar como moneda oficial en sus economías. Asimismo, no se incluyeron Venezuela, Cuba y Haití.