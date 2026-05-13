Tipo de cambio en el Monex marca un nuevo mínimo histórico

Desde el pasado 14 de abril, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460.

Este miércoles 13 de mayo, el tipo de cambio marcó un nuevo mínimo histórico en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

El promedio ponderado del precio del dólar cerró la sesión de este miércoles en ¢454,49, el nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007.

El mínimo previo al registrado este 13 de mayo correspondía al de la sesión del pasado 28 de abril, cuando el valor de la moneda estadounidense se situó en ¢454,92.

De acuerdo con datos del Banco Central, desde el pasado 14 de abril, el tipo de cambio en el Monex se ubica por debajo de los ¢460.

En la presentación del Informe de Política Monetaria (IPM) de abril pasado, Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, reiteró que el tipo de cambio responde a las fuerzas del mercado.

Además, al abordar el tema del riesgo cambiario de deudores expuestos al precio del dólar, el jerarca de la autoridad monetaria comentó que, a pesar de la reducción observada en los últimos años, la tendencia a la baja en el valor de la moneda extranjera podría revertirse “en cualquier momento”.

Según la información del Central, en la sesión de este 13 de mayo se negociaron $42,19 millones. De este monto, el ente emisor adquirió $20 millones para atender los requerimientos del Sector Público No Bancario (SPNB).

Tipo de cambio en ventanillas

A las 2:49 p. m. de este 13 de mayo, el precio de venta del dólar en las ventanillas de todos los intermediarios cambiarios (bancos, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, mutuales, casas de cambio y puestos de bolsa) oscilaba entre ¢457,95 y ¢540,5.

La mayoría, 35 de los 37 intermediarios, mantenía el precio de venta por debajo de los ¢471.

Por su parte, el precio de compra de todos los intermediarios se ubicaba entre ¢373,11 y ¢453.