Precio del dólar frena caída en Costa Rica y revierte tendencia de mínimos históricos

El tipo de cambio en el Monex cerró este miércoles en ¢453,11, cortando una racha de cinco días de caídas que llevaron al dólar a su precio más bajo desde 2007.

El tipo de cambio del dólar frente al colón revirtió, este miércoles 20 de mayo, su tendencia a la baja durante la sesión del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), luego de cinco jornadas consecutivas marcando mínimos históricos.

La divisa cerró la jornada en ¢453,11, lo que representa un leve aumento de ¢0,25 respecto a la sesión anterior. El dólar inició la semana cotizando en ¢453,20 y alcanzó su nivel más bajo el martes, cuando cayó a ¢452,86.

Aunque el precio de este miércoles no superó el registrado al inicio de la semana, sí rompió la tendencia de descensos consecutivos que venía presentando el mercado cambiario.

Durante las últimas cinco sesiones, la moneda estadounidense alcanzó sus valores más bajos desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica, el 6 de diciembre del 2007.

Este miércoles se negociaron $36,16 millones en 162 transacciones en Monex. La jornada de mayor volumen de la última semana fue la del pasado lunes, cuando se transaron $93,52 millones, mientras que el monto más bajo se registró el jueves, con $30,98 millones.

En lo que va de esta semana, el mayor volumen negociado se presentó el martes, con $63,1 millones. Por el contrario, la sesión de este miércoles registró el menor monto transado de la semana.

El Banco Central no intervino en las operaciones de estabilización. El día anterior adquirió $18,5 millones para contener una mayor caída en el tipo de cambio, en medio de uno de los episodios de intervención cambiaria más intensos de los últimos años.

Con las operaciones de esta última semana, el 2026 se convirtió en el año con mayor participación directa del emisor en Monex desde el 2015, cuando entró en vigencia el régimen de flotación administrada.

La entidad también intervino para atender la demanda de divisas del sector público no bancario (SPNB), mediante la compra de $9 millones durante la sesión de este miércoles.

A las 2:25 p. m., las entidades bancarias compraban el dólar en un rango de entre ¢441 y ¢447. En tanto, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular mantenían precios de venta de ¢461, ¢458 y ¢460, respectivamente. Otros intermediarios privados ofrecían la moneda estadounidense entre ¢459 y ¢533.