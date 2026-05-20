Economía

Precio del dólar frena caída en Costa Rica y revierte tendencia de mínimos históricos

El precio del dólar revirtió su tendencia a la baja en el Monex tras cinco sesiones donde alcanzó mínimos históricos. Vea cómo cerró la divisa este miércoles 20 de mayo

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Manos contando billetes de dólar estadounidense, representando el aumento del tipo de cambio en Costa Rica al cierre de 2024.
El tipo de cambio en el Monex cerró este miércoles en ¢453,11, cortando una racha de cinco días de caídas que llevaron al dólar a su precio más bajo desde 2007. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tipo de cambioDólarCosta Rica
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.