Economía

Tipo de cambio del dólar registra nuevo mínimo histórico por quinta sesión consecutiva

El precio del dólar mantiene tendencia a la baja en el Monex y ya se ubica en el rango de los ¢452; Banco Central intervino para evitar una menor caída

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Por Luis Enrique Brenes
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El precio del dólar se redujo hasta un nuevo mínimo a pesar de la intervención del BCCR para evitar una mayor caída. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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