Tipo de cambio del dólar registra nuevo mínimo histórico por quinta sesión consecutiva

El precio del dólar se redujo hasta un nuevo mínimo a pesar de la intervención del BCCR para evitar una mayor caída.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón tocó un nuevo mínimo durante la sesión de este martes 19 de mayo en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) y registró su valor más bajo de la serie histórica por quinta sesión consecutiva.

La cotización de la divisa cerró la jornada en ¢452,86, lo que representa una reducción de ¢0,34 con respecto a la sesión inmediata anterior y de ¢2,39 en comparación al mismo día de la semana pasada.

De esta forma, el tipo de cambio alcanzó este martes su nivel más bajo desde el inicio de la serie histórica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el 6 de diciembre de 2007, luego de marcar mínimos al cierre de las últimas cuatro sesiones.

El precio del dólar se redujo hasta un nuevo mínimo a pesar de la intervención del BCCR por medio de la compra de divisas a través de operaciones de estabilización, cuyo objetivo es reducir presiones excesivas a la baja en la cotización de la moneda.

El ente emisor compró $18,5 millones para evitar una mayor caída en el precio del dólar y ya suma tres sesiones consecutivas interviniendo mediante operaciones de estabilización en el Monex.

Este 2026 ya es el año con mayor intervención directa en Monex bajo el régimen de flotación administrada, tanto para moderar movimientos bruscos al alza (vendiendo dólares) como a la baja (comprando divisas).

El Banco Central también intervino en Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), al adquirir $33,25 millones, cifra superior a los $29,73 millones del mismo día de la semana pasada.

Este martes se negociaron $63,06 millones en 187 transacciones en Monex, de los cuales el Banco Central adquirió $51,75 millones, contemplando las compras para el sector público y la intervención.

Este martes, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢452,95, luego tocó su valor más bajo de la sesión en ¢452,50. Posteriormente, alcanzó un máximo de ¢453,35 y la última transacción se concretó a ¢453,10 por divisa.

A las 2:05 p. m. de este martes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢447 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢459, ¢459 y ¢460, respectivamente. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢459 y ¢464.