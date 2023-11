Saprissa vs. Alajuelense en vivo: El clásico más esperado por el liderato y el efecto Joel Campbell

Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan en un clásico nacional más que esperado, con repercusión directa en el liderato de la tabla del Torneo de Apertura 2023. La ‘S’ tiene 40 puntos y La Liga 39; pero más allá del duelo por la punta, también será el primer clásico que juegue Joel Campbell en el Estadio Ricardo Saprissa, como pieza importante del cuadro rojinegro.

Ni siquiera había debutado con Liga Deportiva Alajuelense y Joel Campbell confesó, después de una de sus primeras prácticas oficiales en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), que el partido que más quiere jugar es el clásico en Tibás.

Sus palabras sorprendieron a algunos, mortificaron a otros y provocaron dimes y diretes entre morados y rojinegros cuando el torneo aún no empezaba.

Aunque hay algunos jugadores a los que los gritos y la bulla que se genera en contra los afecta y los desconcentra, el vocero de la Liga cree que el efecto de eso en Campbell es todo lo contrario.

“En el caso de Joel más bien hemos visto que es algo que lo alimenta, que lo motiva y estoy seguro de que así va a ser este sábado. Sin duda alguna, él va a marcar diferencia dentro de esa cancha”, expresó Marco Vásquez.

Desde el bando morado, el técnico Vladimir Quesada habló directamente del jugador más mediático de Alajuelense y soltó una frase muy llamativa: “Joel es un gran jugador, ¿qué puedo decir de él si acá lo formamos? Además, es una gran persona antes que todo y lo digo porque he tenido relación con él desde que era un niño acá en la institución morada”.

El timonel de la ‘S’ aseguró que hace mucha diferencia en el terreno de juego y que está en un buen momento. Pero al recibir una repregunta sobre Joel Campbell, reiteró que es un buen jugador, una gran persona, que lo conoce muy bien y cortó el tema de raíz.

“A mí me interesa más que me pregunten por mis jugadores. Yo quiero que mis jugadores hagan un gran partido individualmente y que ese trabajo individual, el querer ser el mejor, nos sirva para el colectivo. Yo me centro en mis jugadores y en mi equipo”, indicó Vladimir Quesada.

Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense juegan este sábado el clásico nacional, con Pablo Arboine, Kendall Waston, Jefry Valverde, Joel Campbell, Yael López y Michael Barrantes como protagonistas. (José Cordero, Rafael Pacheco y John Durán)

Andrés Carevic se refirió a la caravana rojinegra Copiado!

Un movimiento masivo por parte de la afición de Liga Deportiva Alajuelense desencadenó la organización de una salida al equipo desde las afueras del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares.

El plan es que desde ahí, una caravana rojinegra acompañará al equipo por la Ruta 27 hasta San José. El club está al margen de la organización de esto, pero Andrés Carevic recibió una consulta sobre cuánto representa para el equipo saber que en las afueras del CAR habrá una multitud y una caravana para el clásico.

Al responder, el argentino subrayó que siempre va a decir que el apoyo de su gente es incondicional y lo definió como el plus, el extra y la motivación.

Andrés Carevic habló a título personal y en nombre de toda la institución, pues dijo que todos están muy agradecidos por el gran apoyo que están teniendo por parte de la afición e instó a que continúen de esa manera, tal y como pasó el miércoles anterior.

“Independientemente de todos los inconvenientes que tuvimos dentro del partido, la gente sentía alentado a full y eso es algo extra para nosotros, una motivación extra para sacar fuerzas de donde haya que sacarlas, para poder salir adelante como en ese juego. Estamos muy agradecidos con ellos y esperemos que nuestra afición siga alentando como lo está haciendo”, expresó el técnico del León.

Vladimir Quesada explicó por qué el clásico es un partido diferente y elogió a La Ultra Copiado!

Un día antes del esperado clásico nacional, el técnico del Saprissa, Vladimir Quesada empezó su charla con los medios de comunicación recordando que en su época como futbolista había jugadores que querían minimizar los duelos entre morados y rojinegros, pero para él eso no tiene razón de ser.

Afirmó que con solo que se junten las dos aficiones más grandes de este país, ya el partido es diferente. Y eso es lo que reúnen tanto Saprissa como Alajuelense.

Coincidió en el criterio de algunos, de que son tres puntos igual que en otros partidos, porque en realidad eso es cierto, pero es que para él hay algo más. Y repitió sus palabras de inicio, reiterando que con solo que se junten las aficiones en el estadio, o en cualquier lugar frente al televisor, ya el partido es diferente.

“Ganarlo es de suma importancia, más en unas instancias como las que estamos viviendo. Los dos equipos vienen de unas dos buenas semanas a nivel nacional e internacional, estamos separados por un punto, se está jugando el liderato y todo hace que el partido sea todavía más atractivo”, afirmó Vladimir Quesada.

El Estadio Ricardo Saprissa estará lleno y eso le agrada. Al señalar eso, hizo una mención especial.

“Quisiera hacer notar el trabajo que hace la barra. El trabajo que hace La Ultra. Para mí, mis respetos, de principio a fin en todo partido apoyando, independientemente de si las cosas están saliendo muy bien, de que no están saliendo tan bien, o que no están saliendo del todo bien dentro del terreno de juego. La barra es un ejemplo de apoyo”, aseguró.

