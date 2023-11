A Vladimir Quesada no le preocupa si Joel Campbell piensa volverse ‘loco’ en el Saprissa

Joel Campbell corre por una banda, se pasa a la otra, busca el espacio, siente la presión del defensa y hace una finta. Se devuelve, de nuevo hace otra finta y la afición explota de emoción.

Campbell se vuelve ‘loco’, pero todo ese manicomio lo monta en el Estadio Alejandro Morera Soto y el clásico de este sábado a las 8 p. m. se juega en la Cueva, donde Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, espera que sus jugadores hagan la diferencia.

Vladimir no está preocupado por Joel, lo respeta como persona y futbolista, lo conoce desde que era un niño. Es más, no tuvo reparo en reconocer que es una figura que hace mucha diferencia en el terreno de juego, pero el timonel morado piensa en sus muchachos.

“A mí me interesa que me pregunten por mis jugadores. Yo quiero que mis jugadores hagan un gran partido individualmente y que ese trabajo individual, querer ser el mejor, nos sirva para el colectivo. Yo me centro en mis futbolistas y mi equipo”, dijo con contundencia Vladimir Quesada.

Para Vladimir, el clásico es de suma importancia, y dejarse los tres puntos lo es aún más. Recordó su época de futbolista, aseguró que había jugadores que querían minimizar ese duelo, pero para él, que la atención de las dos aficiones más grandes del país esté centrada en lo que pase en el rectángulo, hace que sea un partido diferente.

Quesada agregó que los dos equipos llegan en muy buena forma, tras una semana de buenos resultados a nivel nacional e internacional, y espera un gran compromiso, un buen espectáculo, donde el aficionado haga su partido aparte e inyecte motivación a su escuadra.

En la conferencia de prensa previa al clásico, Quesada mencionó a Joel, habló de lo que se puede preparar los días y horas antes del choque y hasta si Mariano Torres está para actuar en todo el partido. Está muy bien, respondió sobre Mariano Torres cuando le consultaron sobre el tema del capitán saprissista. Lo va a tomar en cuenta para el partido, pero no precisó si jugará los 90 minutos.

En otros encuentros, Mariano ha participado 60 o 70 minutos, y esa es una buena señal para Vladimir, sobre todo porque la recuperación del volante, quien sufrió una lesión que lo alejó casi tres meses de las canchas, ha sido muy buena.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, tiene una gran confianza en sus jugadores y espera vencer a Alajuelense para conservar el liderato (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa jugó el miércoles contra el Motagua de Honduras y para este sábado contra la Liga, Vladimir mencionó que es poco el trabajo táctico efectuado con el plantel. Las labores han estado dirigidas en la recuperación de los jugadores.

Para el timonel y su cuerpo técnico, la intención es que el futbolista llegue lo mejor recuperado posible, que se presente en su mejor forma deportiva. Vladimir expresó que quienes el miércoles jugaron más de 60 minutos contra el Motagua, el jueves prácticamente no tocaron la cancha. Hicieron recuperación, estiramientos, masajes, fisioterapia y crioterapia (tratamiento en frío en alguna zona determinada del cuerpo).

Del rival, Vladimir Quesada comentó que Alajuelense pasa por un gran momento, no solo ahora, sino desde el torneo pasado. El estratega morado afirmó que el trabajo de Andrés Carevic es reconocido por todos, no solo en esta temporada, sino desde que estuvo en su primera instancia con los manudos.

Quesada añadió que la Liga es un adversario complicado, pero hay otros equipos como San Carlos, Cartaginés y Herediano, que para él también tienen un gran volumen de juego y así lo exhibieron en los duelos en que se enfrentaron.