Alajuelense vs. Herediano en vivo: Mascaradas, cimarrona y espectáculo de la Liga y el ‘Team’

Liga Deportiva Alajuelense recibe al Club Sport Herediano a partir de las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. Después de lo visto el miércoles anterior en la ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf, todo hace indicar que este sábado podría darse otro partidazo entre rojinegros y florenses. Este duelo corresponde a la jornada 17 del Torneo de Apertura 2023 y tanto La Liga como el ‘Team’ están decididos a hablar en la cancha.

En la víspera de este nuevo pulso, Andrés Carevic sorprendió con un confesión. Por primera vez, el técnico de Alajuelense dijo de manera abierta y de forma directa cuál es la prioridad de los rojinegros, algo que puede leer en este enlace. Para eso, el partido de este sábado en el Morera Soto resulta crucial.

¿Habrá espacio para alguna sorpresa? Al responder eso, Andrés Carevic señaló que los dos equipos se conocen bien y que independientemente de los sistemas, es algo más de estrategia y características de los jugadores.

“Yo creo que si hay es algo que pueda ser estratégico más que todo, no tanto de sistemas, pero hay que estar preparados. Nosotros igual, valorar lo nuestro, hacer nuestro juego, nuestra estrategia nuevamente para poder ganar el partido”, afirmó Andrés Carevic.

Mientras que para el asistente técnico del Herediano, Hugo Viegas, un triunfo ante los erizos les dará aún más confianza a su escuadra, ya que no solo les permitirá recortar distancias, sino que también los llenaría de motivación para el próximo duelo, donde estos equipos se juegan el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Herediano siempre está obligado a sacar un buen resultado; especular no es una opción. Sería muy importante lograr el triunfo. Somos un grupo muy fuerte y creo que, al obtener la victoria y hacerlo bien, sería un golpe anímico muy importante para nosotros”, declaró Hugo Viegas en un video enviado por el equipo florense.

Para el asistente técnico del ‘Team’, Alajuelense es un plantel que cuenta con muchos recursos, por lo que deben estar atentos y evitar errores para no verse sorprendidos.

“No diría que Alajuelense es un equipo predecible. Tiene jugadores muy importantes en la parte individual que pueden desequilibrar en cualquier momento. Creo que aquí en el fútbol no hay ningún secreto; nos conocemos muy bien y conocemos el trabajo de los entrenadores. Andrés Carevic hace un buen trabajo y en el fútbol no hay estructuras que simplemente se desmoronen”, destacó Viegas. Aquí encontrará el artículo completo.

Liga Deportiva Alajuelense y Herediano prometen otro buen espectáculo este sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto. (John Durán)

Alajuelense y Herediano anuncian su partido de este sábado

Alajuelense alista espectáculo con cimarronas y mascaradas

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Alajuelense y Herediano?

Alajuelense definió que las entradas para los partidos de este sábado por campeonato nacional y del miércoles 1.° de noviembre contra Herediano por Copa Centroamericana de Concacaf tienen el mismo costo.

Las mismas se pueden adquirir a través de boleterialaliga.com, o a partir de las 4 p. m. en las propias boleterías del Estadio Alejandro Morera Soto.

Tome en cuenta que las puertas de ‘La Catedral’ se abrirán a las 5 p. m., justo tres horas antes del inicio del partido.

Entre los aspectos generales que se señalan en boleterialaliga.com a la hora de proceder con la compra de entradas, la Liga informa que:

Se prohíbe ingresar alimentos o cualquier tipo de bebida (dentro del estadio se estará vendiendo alimentos y bebidas).

No se permite personas viendo el partido de pie, en zonas amarillas ni en ningún otro espacio, deben permanecer sentadas en el espacio correspondiente.

Se podrá dar la suspensión temporal o definitiva del partido de fútbol en caso de incumplimientos a los lineamientos establecidos.

Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de arma de fuego o punzocortante.

Se prohíbe el ingreso y/o consumo de drogas, alcohol o cualquier sustancia no permitida al estadio.

Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de sombrillas, paraguas, monedas, cuchillas, etc.

Se deberán seguir los lineamientos establecidos en esta normativa: Código de Conducta dentro del Estadio Alejandro Morera Soto.

Alajuelense pide a sus aficionados no caer en provocaciones

El espectáculo mostrado por Liga Deportiva Alajuelense y Herediano en el juego de ida de la semifinal (2-2) de la Copa Centroamericana de Concacaf, aceleró la venta de entradas para los partidos del sábado -campeonato nacional- y del próximo miércoles -serie internacional- entre estos dos equipos. Ambos duelos se efectuarán en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“De este juego que vimos lo primero que puedo decir es que fue un excelente partido, hubo un gran espectáculo futbolístico y nos deja un preámbulo para lo que van a ser los dos encuentros que serán en nuestra casa y que sin duda se van a realizar a estadio lleno”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

“Lo más importante es que el aficionado no caiga en provocaciones, lo que nosotros ofrecemos es un ambiente de seguridad, de tranquilidad para nuestros aficionados y para los aficionados al Club Sport Herediano, quienes están invitados a estos dos partidos. Lo que sí tenemos establecido es que la barra del Herediano no entra”, apuntó Marco Vásquez.

El artículo completo lo puede leer aquí.

Posición de Herediano sobre los aficionados de Alajuelense que no pudieron ingresar a la semifinal de Copa Centroamericana

Horas antes del nuevo pulso entre Alajuelense y Herediano, Fuerza Herediana emitió un comunicado de prensa en el que dio su posición oficial sobre los aficionados de Alajuelense que no pudieron ingresar al juego de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana, el miércoles anterior, en el Estadio Ricardo Saprissa.

Esa noche, Jafet Soto dijo que quienes no ingresaron fueron integrantes de La Doce.

Este es el comunicado textual difundido por el equipo florense:

Saludos. Para Fuerza Herediana y el Club Sport Herediano, la seguridad de los aficionados en cualquiera que sea el estadio que administramos será la prioridad. Basados en nuestra experiencia en la organización de eventos masivos, llegamos a la conclusión de que, la prevención es la mejor forma de combatir la violencia. Por esta razón, siempre nos alineamos al plan de seguridad aprobado por Fuerza Pública y lo haremos cumplir a cabalidad”.

“Desde hace varios campeonatos, nacionales o internacionales, hemos sido enfáticos en que barras organizadas como “La Doce” y “La Ultra” no ingresarán a nuestros eventos. Hemos utilizado diferentes vías de comunicación para que esta información sea por todos conocida. Insistir en querer ingresar sin poner atención a nuestra sugerencia será inútil y puede afectar a otros aficionados que no pertenecen a ellas. Repetimos, nosotros haremos todo lo que sea necesario para cumplir el plan de seguridad”.

“Otra prueba, aparte del comunicado que nuestro club emitió y, en lo expresado en las diferentes reuniones que se tuvo con personeros de Concacaf y LDA sobre el no acceso de la barra organizada “La Doce”, el pasado domingo el famoso líder y asociado de “La Doce”, alias “R”, llamó al presidente del club, Jafet Soto, de la cual hay pruebas, donde le expresó que por lo menos él (“R”) no iba a ir, pero que él (“R”) no puede dominar a las demás “peñas”. El presidente Jafet Soto lo motivó a que hablara con los integrantes de sus barras y le recordó que hace más de 10 años no pueden ingresar a los recintos cuando el Herediano es local. Adicionalmente, el señor Soto llamó al secretario técnico de LDA, el Sr. Víctor Reyes y, le solicitó que sigan trabajando como se ha venido realizando en los últimos tiempos y su respuesta fue: “usted sabe cómo son esas personas y lo van a intentar”.

Para refrescarle a esos medios o programas deportivos que, si son seguidores de las redes sociales de los clubes, en el campeonato nacional, muchos clubes, días antes de un partido con un equipo tradicional, se emiten comunicados donde informan que no está permitido el acceso de “X” barra organizada, tal y como se indica en los planes de seguridad. En varias oportunidades, la Fuerza Pública, de la región encargada, ha devuelto buses de las barras al ingresar en los límites de las provincias y/o cantones, con la finalidad de evitar enfrentamientos entre éstas, decisiones muy acertadas porque para ello los clubes informan sobre las directrices de su evento con anterioridad.

Múltiples videos en diferentes redes sociales son testigos de la presencia de “La Doce” en los alrededores del estadio, así como los grafitis a su paso por Tibás y al propio Estadio Ricardo Saprissa, costos que nuestra institución debe cubrirle a la administración del Deportivo Saprissa.

No fueron sólo “grafitis” y, aun así, son daños a la propiedad privada, también hubo daños a las señales de tránsito (CEDA) y demás, los videos no mienten. Si estos daños los realizaron en las afueras del estadio y en diferentes lugares del cantón de Tibás, que no hubiesen hecho dentro de las instalaciones de sus grandes rivales, este tipo de vandalismo es reprochable. El objetivo primordial era cuidar la integridad y seguridad de todos los aficionados asistentes, si en el perímetro externo irrespetaron a la seguridad privada y a las autoridades públicas, ¿a quienes iban a respetar en el recinto interno?

En cuanto a las declaraciones de altos dirigentes de La Liga Deportiva Alajuelense, de alguna forma entendemos su posición. Es conocido que muchos miembros de su barra forman parte de su electorado, así que ellos solamente están velando por sus propios intereses. Esperamos que esta estrategia les funcione y no se vuelvan a dar brotes de violencia en el Estadio Morera Soto como ha sucedido en los últimos años, llegando incluso, a agredir a sus jugadores y cuerpo técnico. No mentía Renny Yagoseski cuando dijo: ‘La violencia es un animal incontrolable, que suele terminar atacando a su propio amo’.

Agradecemos a los medios de comunicación que han tratado este tema con la objetividad necesaria y, a los que no lo han hecho de esa forma, les solicitamos coherencia. Ustedes son los primeros en rasgarse las vestiduras cada vez que hay violencia en los estadios, hoy nos critican por tratar de evitarla.

Como lo dijo por ahí una página en Facebook: “que los empadronen”, claro que están empadronados… por dar un ejemplo, los de “La Doce”, en su gran mayoría, están empadronados porque son asociados del club, quedan registrados al momento de su inscripción. Un asociado juega un papel muy importante en una Asociación Deportiva, tienen voz y voto en las Asambleas, muchos privilegios y derechos. La información está, que la suministren es un asunto diferente.

A nuestra querida afición, ustedes son parte fundamental de esta institución y su seguridad es nuestra prioridad. Mientras estemos al frente de este equipo, tomaremos todas las medidas necesarias para que puedan disfrutar en paz y armonía de los eventos que organicemos.

De igual manera, hacemos pública la invitación a los aficionados de los equipos visitantes, que deseen disfrutar de los partidos organizados por nosotros que, velaremos por su tranquilidad, integridad y seguridad con la finalidad de que sean parte de un gran espectáculo sano y sin violencia.

Así va el Torneo de Apertura 2023

