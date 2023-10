Alajuelense pide a sus aficionados no caer en provocaciones

El espectáculo mostrado por Liga Deportiva Alajuelense y Herediano en el juego de ida de la semifinal (2-2) de la Copa Centroamericana de Concacaf, aceleró la venta de entradas para los partidos del sábado -campeonato nacional- y del próximo miércoles -serie internacional- entre estos dos equipos. Ambos duelos se efectuarán en el Estadio Alejandro Morera Soto.

“De este juego que vimos lo primero que puedo decir es que fue un excelente partido, hubo un gran espectáculo futbolístico y nos deja un preámbulo para lo que van a ser los dos encuentros que serán en nuestra casa y que sin duda se van a realizar a estadio lleno”, expresó el vocero de Alajuelense, Marco Vásquez.

Recordó que la Liga se juega mucho en estos pulsos contra el Team, en vista de que los rojinegros siguen con el liderato del Apertura 2023 en la mira y que también pretenden quedarse con el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Lo más importante es que el aficionado no caiga en provocaciones, lo que nosotros ofrecemos es un ambiente de seguridad, de tranquilidad para nuestros aficionados y para los aficionados al Club Sport Herediano, quienes están invitados a estos dos partidos. Lo que sí tenemos establecido es que la barra del Herediano no entra”, apuntó Marco Vásquez.

Mencionó que muchos aficionados de la Liga que no pertenecen a La Doce expresaron su molestia en redes sociales porque no se les permitió ingresar al partido que acabó 2-2 en el Estadio Ricardo Saprissa y que quizás, eso irrite más a los fanáticos.

“Lo que le pedimos al aficionado es no caer en provocaciones, evitar las agresiones verbales o físicas contra otros aficionados o contra jugadores del equipo contrario. Estamos trabajando en el tema de la seguridad”.

Marco Vásquez recordó que Liga Deportiva Alajuelense se capacitó, revisó sus propios protocolos y le piden a la Unafut que esté vigilante de cualquier situación que se presente para que ellos también activen los protocolos, si se presentara alguna situación de violencia de cualquier tipo dentro del estadio.

“Con eso, a través de los protocolos se eliminan de inmediato esos focos de violencia que se puedan presentar, si es que se dieran. Pero apelamos a que nuestra afición no caiga en provocaciones”.

Admitió que el tema de las barras está claro, se habló y efectivamente se había indicado que Herediano no iba a permitir el ingreso de la barra al estadio y que Alajuelense aplicará lo mismo.

“Lo que sucede es que al tomar la decisión de que se no se le permita la entrada a los aficionados, cómo hacemos para dividir entre los que supuestamente son de la barra y otros aficionados que van con su familia, con sus amigos. Esa es la parte que nosotros creemos que se manejó mal, porque no se les permitió la entrada a aficionados que tenían el derecho de ingresar porque compraron su tiquete”.

Alajuelense no puede hacer nada ante lo ocurrido, porque no era el organizador del partido.

“No tenemos tampoco claro la cantidad de aficionados que fueron afectados, ni sus nombres, solo algunos casos de gente que ha reclamado en redes sociales. Quizás podrían pedirle a Herediano un reembolso, o puede quejarse ante alguna entidad como la Defensoría del Consumidor, pero como institución no tenemos cómo presentar un reclamo formal”, destacó Marco Vásquez.

El presidente de Herediano, Jafet Soto justificó que quienes no entraron fueron los integrantes de La Doce y que entonces terminaron pagando justos por pecadores.

Al consultarle al vocero de la Liga qué pensaba de eso, respondió: “Eso no funciona así, la gente que paga su entrada tiene derecho de ingresar al estadio. Imagínese si nos basáramos en esa premisa para decidir quién entra y quién no entra a los estadios”.

De paso, Marco Vásquez lamentó los incidentes que se presentaron en lo que fue un partido de altos quilates.

Joel Campbell dijo que él mismo recibió insultos en ese partido y fue él mismo quien en el minuto 81 se solidarizó con Orlando Galo cuando le gritaban: ‘Positivo, positivo’ y junto a Andrés Carevic, el 12 de Alajuelense les pidió a esos cuantos aficionados que no hicieran eso que no estaba bien.

“Nuestro jugador Juan Luis Pérez fue víctima de insultos también desde que salió a calentar y él tomó la decisión de concentrarse, de jugar, de hacer caso omiso a estos insultos, pero lamentablemente se presentaron también”, afirmó Marco Vásquez.

Dijo que los clubes deben buscar cómo erradicar estas situaciones de los estadios, a través de estos protocolos de seguridad, de la capacitación que puedan tener y lograr dentro de las organizaciones que cuando estas cosas se presenten, activar los protocolos y sacar a la gente, o calmarla, porque es lamentable que se siga presentando eso.

“Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia, ya sea en nuestro estadio o en cualquier estadio. Este tipo de situaciones se siguen presentando. Yo he estado en partidos fuera del Morera Soto y he escuchado insultos que se dan hacia los jugadores. Esto sigue sucediendo en todos los estadios y no compartimos ningún tipo de violencia”, finalizó Marco Vásquez.

Las entradas para los partidos del sábado 28 de octubre y del miércoles 1.° de noviembre entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano pueden adquirirse en boleterialaliga.com.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano de este sábado 28 de octubre. (Prensa Alajuelense)

Liga Deportiva Alajuelense decidió cobrar lo mismo para los dos partidos contra Herediano que serán en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.