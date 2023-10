Jafet Soto revela que Herediano busca castigo para Giancarlo González por ‘beso’ a Fernán Faerron

Un día antes del tercer partido en fila entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto dio a conocer en el programa Encuentro Deportivo que el club florense busca una sanción para Giancarlo González por la manera en la que el capitán de la Liga despidió a Fernán Faerron el sábado pasado, cuando el defensor rojiamarillo salió expulsado.

En conversación con el periodista Yashin Quesada, Jafet Soto señaló que tienen los videos que muestran a Giancarlo González diciéndole algo y hasta tirándole un beso al futbolista del Team.

Adelantó que Herediano presentará este mismo martes ese material como una prueba adjunta a un recurso que llevarán al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, con la intención de que se castigue al futbolista rojinegro.

“No hay falta, todos lo vemos. Hay que ser realistas, tampoco vamos a tapar el que el niño es un angelito. Crea fama y échate a dormir y eso es lo que le está pasando a (Fernán) Faerron y él está poniendo de su parte.

”Me parece que fue un jugador muy maduro desde el momento en que abandonó la cancha. Pipo lo incitó a la violencia, le hizo gestos y nosotros vamos a presentar un recurso para que sea sancionado. Espero también que lo tomen en cuenta y que no sea como todas las veces, que el árbitro no lo vio. Lo vio la televisión y lo vio toda Costa Rica”, aseguró Jafet Soto en Encuentro Deportivo.

Reiteró que el liguista estaba incitando a la violencia con gestos que no son de fútbol y dijo que a todos los tienen que medir igual.

“Yo voy a defender a mi jugador y no hay amarilla y no hay nada, Doryan Rodríguez es el que se hace, va y busca el codo, hasta se tiene que agachar y no lo toca. Tras de eso Faerron se quita y no lo toca, pero son las decisiones de árbitros localistas, de árbitros que está comprobado que no sirven, que ya son muchas oportunidades y que tienen que irse”.

En ese mismo espacio, Jafet Soto la emprendió contra el árbitro Keylor Herrera, quien pitó el partido del sábado pasado, en el que Alajuelense derrotó a Herediano por 1-0.

“Preocupado por el show de Keylor Herrera, normal en él, un arbitraje pésimo, malo, totalmente localista y obviamente es normal, desde el momento en el que lo nombraron yo no esperaba un arbitraje bueno, no esperaba eso. Espero un cambio en el arbitraje como todos los presidentes o todos los que integramos en fútbol nacional, uno lo quiere rápido, pero no se puede, hay que tener un poquito paciencia”, apuntó.