Fútbol nacional busca regular comportamiento de dirigentes, máxime si integran cúpula de Fedefútbol

Los dimes y diretes a gritos iniciados por Jafet Soto tras la expulsión de Kevin Cabezas y lo que él respondió de igual forma en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense dio pie para que se revelara algo que pocos saben.

Aquella escena no estuvo bien y mientras que el futbolista de la Liga le ofreció una disculpa pública al presidente de Fuerza Herediana por lo que le dijo, el propio Jafet Soto contestó al mensaje que le envió el vocero de los rojinegros, Marco Vásquez al mostrarse muy crítico y bastante preocupado con lo sucedido.

“Cuando usted recibe eso, como jugador, de un miembro de la Federación Costarricense de Fútbol, no es cualquiera, estamos hablando de un miembro del Comité Director de la Federación, presidente de un club y presidente de una comisión relacionada con la Selección Nacional, ¿cómo se puede sentir ese jugador?”, señaló Marco Vásquez.

A eso, el propio Jafet Soto replicó que a él no le importa lo que diga el vocero de la Liga, pero más adelante afirmó: “Puede ser que ese día me haya equivocado“. Además, expresó que analizará la sugerencia de ubicarse en otro sector del estadio, no en esas gradas que dan a las cabinas de transmisión, muy cerca del banquillo del equipo visitante.

De hecho, esa fue una anotación que planteó el comisario de ese partido, Diego Vargas, cuando consignó la situación en su informe del juego.

Jafet Soto indicó que a nivel internacional y nacional no encuentra un manual de comportamiento para un gerente deportivo, para un gerente general o un presidente, y que él es todo eso.

Sin embargo, eso es lo que podría cambiar, según expresó la presidenta de Puntarenas FC, Silvia Bolaños, quien además es la tesorera de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Antes del partido en el que Saprissa le ganó al Puerto en la ‘Olla Mágica’, ella respondió una consulta que le formuló el periodista Anthony Porras de Columbia sobre esa inquietud exteriorizada por el vocero de Alajuelense, en el sentido de que ese incidente estuvo protagonizado por un dirigente, por un presidente de un club, que está en el Comité Ejecutivo de la Federación y que preside la Comisión Técnica.

“Yo en realidad no conozco el trasfondo que generó la situación, no conozco si lo que dice Kevin es real, o si lo que dice don Jafet es real. Lo que sé es que se está trabajando en una propuesta reglamentaria en relación a la dirigencia, no por el tema de Jafet, sino porque ya desde antes se había hablado que sobre todo los dirigentes que somos de la Federación debemos tener un poquito más de restricción”, afirmó Silvia Bolaños.

La profesionalización del fútbol involucra a todos los actores, incluidos los dirigentes. Un día antes, el presidente de la Federación, Osael Maroto, también respondió una pregunta sobre este caso.

Él acudió al Estadio Ernesto Rohrmoser en Pavas para ver el juego entre Sporting y Alajuelense, que terminó con un empate (1-1).

“Son cosas que hay que revisar hacia adelante, yo estaba en el estadio (Carlos Alvarado el pasado 30 de abril), pero la verdad es que no me di cuenta. Son cosas que tenemos que revisar hacia adelante para ver cómo nos va en ese tipo de temas”, pronunció Osael Maroto.

El jerarca de la Federación no quiso profundizar en la inquietud planteada por Marco Vásquez, en la que expresó el sentir de Alajuelense.

“Son detalles que la verdad prefiero no referirme, son cosas que pasan al calor del momento. Yo no lo ví, pero después salió en la televisión. Sí hay que revisarlo, porque no es solo eso, son todos los detalles, igual que cuando se habla mucho del arbitraje, o cosas que no vienen a sumar, y yo creo que tenemos que hablar de cosas que sumen”, puntualizó Osael Maroto.