Vocero de Alajuelense envió un mensaje contundente a Jafet Soto

En Liga Deportiva Alajuelense aún no salen del asombro con la situación que se presentó tras la expulsión de Kevin Cabezas en el partido del pasado martes 30 de abril contra Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, cuando el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto empezó a gritarle al futbolista, el volante rojinegro le respondió y otros integrantes de la Liga también se molestaron por lo que pasaba. En la Liga esperarían que un episodio de esos no se presente más en el fútbol nacional.

Faltaba poco para el inicio del juego entre Sporting y la Liga en el Estadio Ernesto Rohrmoser de este sábado, y ahí, en Pavas, el vocero rojinegro Marco Vásquez atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y respondió varias consultas en Columbia y Teletica Radio, la mayoría de ellas enfocadas en ese incidente con Jafet Soto.

- ¿Cuál es la posición de la dirigencia y la suya por esa acción de Jafet Soto contra un futbolista de Alajuelense?

- Tengo 25 años de andar en esto, de hecho mi primer contacto con el fútbol fue hace mucho más. Mi papá me llevó una vez al Estadio Nacional y recuerdo que estaban de moda lamentablemente las bolsas de orines. Nos pasó una bolsa de esas volando, por encima y le pregunté a mi papá que qué era. Lo quiso medio tapar y me dijo que eso pasa siempre, que es normal.

”A partir de ahí empecé a normalizar algunas conductas que veía en el fútbol y cuando ingresé a la dirigencia, hace 25 años, también era normal ver que en el estadio a uno le griten cosas, que lo insulten y de alguna forma equivocadamente normalicé eso.

”La FIFA con esto del racismo y con los protocolos que se están estableciendo, nos dice a los que pensamos en algún momento equivocadamente que eso era normal, que no es normal. No es normal faltar el respeto, gritarle improperios a una persona, pero el fanático lo sigue haciendo.

”Hay pachuquismo todavía. Cuando usted recibe eso, como jugador, de un miembro de la Federación Costarricense de Fútbol, no es cualquiera, estamos hablando de un miembro del Comité Director de la Federación, presidente de un club y presidente de una comisión relacionada con la Selección Nacional, ¿cómo se puede sentir ese jugador?

”¿Cómo puede sentir ese jugador sus expectativas de llegar alguna vez a optar por jugar en una Selección Nacional? Hoy es Kevin... ¿Y mañana? Kevin es un jugador limpio, él cometió esa falta y era para expulsión, pero no es malintencionado. Él sale callado porque sabe que cometió un error, pero cómo se puede sentir él cuando alguien le dice: ‘Usted es malo, por eso no te contraté'...

”Bueno, no lo contrató porque no lo pudo contratar, porque está en Liga Deportiva Alajuelense. ¿Cómo se puede sentir un jugador cuando una persona de ese nivel en la dirigencia lo maltrata, le falta el respeto y no se da nada más? Se normaliza eso, ese comportamiento y con mucha tristeza se da a nivel de dirigencia”.

- En el informe arbitral no decía nada al respecto y en el ambiente lo que se dice es que todo el mundo se queda callado porque es Jafet Soto, por el peso de la figura que es. ¿Se quedará Alajuelense cruzado de brazos con esto?

- Todo el mundo lo vio, no seamos ingenuos. Todo el mundo lo vio, lo lamentamos muchísimo. En este momento no se ha tomado ninguna decisión dentro de la dirigencia. Esto es un tema ético, esto es un tema moral. Allá se analizará si se hará una gestión o no, en este momento no es un tema. Lo que sí es complicado es ver cómo estamos entrando en una etapa diferente del maltrato, del insulto. Estamos abriendo una puerta muy peligrosa, que es un dirigente de muy alto nivel.

”Y conste, yo creo que Jafet Soto es una persona que puede aportar muchísimo al fútbol de Costa Rica, no me malentiendan. Nosotros hemos tenido nuestras discusiones y ya estoy acostumbrado a que me diga que nunca me he puesto los tacos, que yo no juego fútbol, o que yo no sé de fútbol.

”Eso no me importa porque a nivel de equipo esas discusiones son normales entre comillas. Lamentablemente esto es un hecho que es inédito, yo no lo había vivido antes y me parece que es algo a lo que tenemos que tenerle cuidado.

”Yo esperaría que Jafet no normalice esto, que de alguna manera pueda hablar con el muchacho y entre ellos darse la mano, porque yo creo que no da para tanto”.

- ¿Les preocupa que todo esto juegue para lo que se avecina?

- Estamos enfocados en lo nuestro, hay que luchar por el puesto en que estamos, por la clasificación. Yo esperaría que las autoridades a las que les corresponde y don Osael Maroto pueda ver este tema y discutirlo a lo interno. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro, de nada nos sirve seguir discutiendo sobre un tema que a mí me pareció bastante grave.

- Kevin Cabezas también le respondió a Jafet Soto. ¿Cómo tomaron la respuesta de un jugador que fue atacado verbalmente y que le dice a un dirigente que vaya a tomar guaro?

- Es un muchacho que viene dando pasos firmes dentro del equipo, que Alexandre Guimaraes lo incluyó en su primer partido contra New England Revolution, es un muchacho que comete un error, que va saliendo de la cancha y va con la cabeza baja y triste porque dejó al equipo con diez hombres y se sintió atacado. Tuvo su reacción, pero es un tema que lo conversaremos a lo interno. Yo creo que nosotros tenemos que ver hacia otro lado y seguir luchando.

”Yo soy honesto, el aporte que nos puede dar la figura de Jafet Soto bien canalizado dentro de la Federación es invaluable: contactos, experiencia... yo esperaría que esto se resuelva, pase y ojalá que no vuelva a suceder”.